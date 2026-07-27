ওভারটাইমের টাকা না দেওয়ায় গাড়ি নিয়ে পালাল কর্মচারী, ৯৯৯ ফোনকলে উদ্ধার

পাওনা ওভারটাইমের টাকা বাকি থাকায় প্রাইভেট কার নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে জলিল মৃধা (৫৯) নামের এক চালকের বিরুদ্ধে। পরে ৯৯৯ নম্বরে ফোনকলে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়।
সোমবার (২৭ জুলাই) বিকেলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ -এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, সোমবার (২৭ জুলাই) সকালে রাজধানীর নতুনবাজার থেকে একজন কলার ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ ফোন করে জানান যে, তার ব্যক্তিগত গাড়ির ড্রাইভার কাউকে কিছু না বলে তার গাড়ি নিয়ে চলে গেছে এবং সে ফোন কলও রিসিভ করছে না। কলার গাড়ি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৯৯৯- এর কাছে অনুরোধ জানায়।
আনোয়ার সাত্তার বলেন, ৯৯৯ তাৎক্ষনিকভাবে বিয়ষটি ডিএমপি ট্রাফিক কন্ট্রোলরুমে অবগত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানায়। পরে বংশাল থানাধীন চাঙ্খারপুল পুল চৌরাস্তায় ৭৮/৩ নাজিমউদ্দিন রোড শামীম ডেন্টালের সামনে সার্জেন্ট তৌফিক এলাহী সুজন ঢাকা মেট্রো-গ-২২-৮৮৭৮ নম্বরের গাড়িটি আটক এবং উদ্ধার করে। পরবর্তীতে বংশাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রাইভেটকারটি থানায় নিয়ে যায় এবং গাড়ীটি মালিককে ডেকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
প্রাইভেটকার চুরির অভিযোগে চালক জলিল মৃধাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
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