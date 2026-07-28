অভিনয়ে ফিরতে চান, ভবিষ্যতে পরিচালনাতেও আগ্রহ মাইলি সাইরাসের

পপ তারকা ও ‘হানা মন্টানা’খ্যাত শিল্পী মাইলি সাইরাস আবারও অভিনয়ে ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র পরিচালনাতেও কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি।
ওয়ান্ডারল্যান্ড ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী ড্যারিল হানার সঙ্গে আলাপকালে নিজের এই পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন ৩৩ বছর বয়সী এই তারকা। সাক্ষাৎকারে মাইলি বলেন, তিনি এমন শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে চান, যাদের তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং যাদের কাজ তাকে অনুপ্রাণিত করে। এ সময় ড্যারিল হানার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেন তিনি।
তবে ভক্তদের তার অভিনয়ে ফেরার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। কারণ বর্তমানে তিনি তার দশম স্টুডিও অ্যালবামের কাজ নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করছেন।
এদিকে সংগীতজীবনেও নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন মাইলি। তার প্রতিনিধিরা নিশ্চিত করেছেন, দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ইতি টেনে তিনি ‘কলাম্বিয়া রেকর্ডস’ ছেড়ে ‘আটলান্টিক রেকর্ডস’-এর সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছেন। নতুন অ্যালবাম সম্পর্কে মাইলি জানান, নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করে স্বাভাবিক গতিতেই কাজ এগিয়ে চলছে। ১০টি গান নিয়ে সাজানো হবে অ্যালবামটি।
সংগীতশিল্পী ম্যাক্স মোরান্ডোর সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করা মাইলি অ্যালবামটিকে একটি ‘প্রেমের গল্প’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায়, প্রতিটি গানই তার বর্তমান জীবনের প্রতিফলন। তবে এবারের অ্যালবাম শুধু অন্যকে ভালোবাসার গল্প নয়; বরং নিজের ভেতরে ভালোবাসা ও মানসিক শান্তি খুঁজে পাওয়ার অভিজ্ঞতাও এতে উঠে আসবে।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে মাইলি সাইরাস তার নবম স্টুডিও অ্যালবাম ‘Something Beautiful’ প্রকাশ করেছিলেন।
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