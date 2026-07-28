সর্বাধিক দেখা নাটকের শীর্ষে ‘শ্বশুরবাড়িতে ঈদ’, পিছিয়ে গেল ‘বড় ছেলে’

ইউটিউবে সর্বাধিক দেখা বাংলা নাটকের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ‘শ্বশুরবাড়িতে ঈদ’। অন্যদিকে দীর্ঘদিন দর্শকসংখ্যার শীর্ষে থাকা জনপ্রিয় নাটক ‘বড় ছেলে’ এক ধাপ পিছিয়ে এখন তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ‘মামার বাড়ি’।
গত বছর থেকেই সর্বাধিক দেখা বাংলা নাটকের তালিকার শীর্ষে রয়েছে মহিন খান পরিচালিত ‘শ্বশুরবাড়িতে ঈদ’। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন নিলয় আলমগীর, জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি ও তারিক আনাম খান। এখন পর্যন্ত নাটকটি প্রায় ৭ কোটি ৪০ লাখ (৭৪ মিলিয়ন) বার দেখা হয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে একই নির্মাতার ‘মামার বাড়ি’। নিলয় আলমগীর ও হিমির অভিনীত এই নাটকটি প্রায় ৬ কোটি ১০ লাখ (৬১ মিলিয়ন) দর্শক দেখেছেন।
এর আগে, বেশ কয়েক বছর ধরে ইউটিউবে বাংলা নাটকের সর্বাধিক দেখা নাটক ছিল মিজানুর রহমান আরিয়ান পরিচালিত ‘বড় ছেলে’। জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও মেহজাবীন চৌধুরী অভিনীত এই নাটকটি এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ (৫৮ মিলিয়ন) বার দেখা হয়েছে।
চতুর্থ স্থানে রয়েছে ‘সংসার আমার ভাল্লাগে না’। মহিন খান পরিচালিত এই নাটকেও জুটি বেঁধেছেন নিলয় আলমগীর ও হিমি। নাটকটি এ পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি ৭০ লাখ (৫৭ মিলিয়ন) দর্শক দেখেছেন। সর্বাধিক দেখা বাংলা নাটকের তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে ‘ভুলো না আমায়’। জাকারিয়া সৌখিন পরিচালিত নাটকটিতে অভিনয় করেছেন মুশফিক আর ফারহান ও কেয়া পায়েল। নাটকটি এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ (৫৫ মিলিয়ন) বার দেখা হয়েছে।
Leave a Reply