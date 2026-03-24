জয়পুরহাটে জেলা পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটে জেলা পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত। জয়পুরহাট জেলা পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিয়েয়ে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার আনুমানিক দুপুরে জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা প্রধানের সভাপতিত্বে সভায় মূল সমন্বয় ও পরিচালনা করেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটির সদস্য-সচিব সরকার মোহাম্মদ রায়হান।
সভায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম আকন্দ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান,পাঁচবিবি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাশপিয়া তাসরিন, কালাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ-আল-মাহবুব, আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশিক উর রহমান, জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী মুশফিকুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।
সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দ, ঠিকাদারি লাইসেন্স নবায়ন, পাঁচুর মোড়ে মার্কেট নির্মাণ, উন্নয়ন, চলমান প্রজেক্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গতিশীল করতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।
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