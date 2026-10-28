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ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির ২৪৪৬ মামলা

অনলাইন ডেস্ক: / ৪৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ২৪৪৬টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ।

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ৪টি বাস, ১টি ট্রাক, ৬টি কাভার্ডভ্যান, ৯টি সিএনজি ও ১৮টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৯৩ টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-লালবাগ বিভাগে ২টি বাস, ৬টি ট্রাক, ২টি কাভার্ডভ্যান, ১০টি সিএনজি ও ৫৬টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১০৭টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগে ১৯টি বাস, ৩টি ট্রাক, ১৮টি কাভার্ডভ্যান, ৮০টি সিএনজি ও ২০২টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩৮১টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগে ২৭টি বাস, ২৩টি ট্রাক, ৩৩টি কাভার্ডভ্যান, ৫৫টি সিএনজি ও ৯০টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩১২টি মামলা হয়েছে।

অপরদিকে, ট্রাফিক-তেজগাঁও বিভাগে ১৬টি বাস, ৭টি ট্রাক, ১৫টি ক্যাভার্ডভ্যান, ৭২টি সিএনজি ও ১৩৯টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩২০টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগে ৩৬টি বাস, ১১টি ট্রাক, ৩০টি ক্যাভার্ডভ্যান, ৬৯টি সিএনজি ও ১৬১টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩৯০টি মামলা হয়েছে।

ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগে ৫৮টি বাস, ১৮টি ট্রাক, ১৪টি ক্যাভার্ডভ্যান, ৮৯টি সিএনজি ও ১৩২টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪৫৮টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-গুলশান বিভাগে ৫৩টি বাস, ৯টি ট্রাক, ১৭টি কাভার্ডভ্যান, ৪৬টি সিএনজি ও ১১৪টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৩৮৫টি মামলা হয়েছে। এছাড়াও অভিযানকালে ৭৩৩টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৪৩৫টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


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