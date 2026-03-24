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মরহুম নুরুল ইসলাম সেখ স্মৃতি ফাইনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৭ আগস্ট, ২০২৬



সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম নুরুল ইসলাম সেখ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬” এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল উত্তর পাড়া একতা সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬” এর ফাইনাল খেলা শুভ উদ্ভোদন করেন, কামারখন্দ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাতে রাব্বী উত্থান। উক্ত খেলায় “তানজির ইসলাম নাঈম ফুটবল একাদশ” বনাম “শুভ ফুটবল একাদশ দল খেলায় অংশগ্রহণ করেন। খেলায় শুভ ফুটবল একাদশ ০১ এবং তানজির ইসলাম নাঈম ফুটবল একাদশ ০৩ গোলে জয়লাভ করে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব তানভীর ইসলামের সভাপতিত্বে জামতৈল উত্তর পাড়া একতা সংঘ ক্লাবের আয়োজন এই খেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সোহেল মাহমুদ খান, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব হাসনাতে রাব্বী সুমন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।


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