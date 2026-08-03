ইউক্রেনে রুশ হামলায় শিশুসহ তিনজন নিহত

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রাশিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্থানীয় প্রশাসনের সূত্র দিয়ে খবরটি নিশ্চিত করেছে।
কিয়েভ আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তাকাচেঙ্কো জানান, কিয়েভের পাশেই অবস্থিত বোরিসপিল জেলার তিনটি স্থানে একযোগে রুশ হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। হামলায় বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।
এদিকে বিমান হামলার সতর্কতা (এয়ার রেড সাইরেন) বাজানোর পরপরই মূল কিয়েভ শহরের ভেতরে একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিচকো জানান, বিস্ফোরণের পর কিয়েভের দুইটি জেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কয়েকটি শক্তিশালী বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে কিয়েভের কেন্দ্রস্থল।
সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইউক্রেনে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার (এয়ার ডিফেন্স) তীব্র ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়ার দ্রুতগতির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ইউক্রেনের হাতে না থাকায় নিয়মিত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে দেশটিকে।
সূত্র: রয়টার্স
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