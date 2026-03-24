টিভির পর্দায় আজ যত খেলা দেখবেন

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল আজ। এছাড়াও প্রীতি ক্লাব ফুটবলে আজ মুখোমুখি চেলসি ও এসি মিলান এবং পিএসজি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
১ম টি–টুয়েন্টি
বাংলাদেশ এইচপি–মালয়েশিয়া
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
প্রীতি ক্লাব ফুটবল
চেলসি-এসি মিলান
সন্ধ্যা ৬টা, ফ্যানকোড
পিএসজি-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯টা, ফ্যানকোড
কারাবাও কাপ
কিউপিআর-মিলওয়াল
সন্ধ্যা ৭টা, ফ্যানকোড
ডার্বি কাউন্টি-লিঙ্কন সিটি
রাত ৮টা, ফ্যানকোড
সোয়ানসি-বার্মিংহাম
রাত ৮টা, ফ্যানকোড
ওয়েস্টহাম-পোর্টসমাউথ
রাত ৮টা, ফ্যানকোড
দ্য হানড্রেড
এমআই লন্ডন-ট্রেন্ট রকেটস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
সাউদার্ন-ম্যানচেস্টার
রাত ১১টা, স্টার স্পোর্টস ২
লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ: ফাইনাল
জাফনা-কলম্বো/গল
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
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