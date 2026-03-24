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লাইভ চলাকালেই মেক্সিকোর টিকটক তারকাকে গুলি করে হত্যা

অনলাইন ডেস্ক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে লাইভ সম্প্রচার চালনার সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে মেক্সিকোর অত্যন্ত জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার সিজার গাস্তেলুমকে। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর কুলিয়াকানের ত্রেস রিওস এলাকার একটি ফাস্টফুড রেস্তোরাঁর বাইরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুই বন্ধুর সঙ্গে ভিডিও ধারণ করছিলেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুজন ব্যক্তির একজন খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

হাস্যরসাত্মক ভিডিও বানিয়ে টিকটকে পাঁচ লাখেরও বেশি অনুসারী তৈরি করা এই সামাজিক মাধ্যম তারকার এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে দেশটির নেটদুনিয়া ও বিনোদনজগতে তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার সময় সিজার গাস্তেলুম ও তার বন্ধুদের শরীরে ডেলিভারি ড্রাইভারদের ব্যবহৃত উজ্জ্বল কমলা রঙের কোট ও ব্যাগ পরা ছিল। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পোশাক দেখে পুলিশ প্রথমে ভুক্তভোগীকে একজন সাধারণ ডেলিভারি চালক হিসেবে ভুল ধারণা করেছিল। তবে পরবর্তীতে কর্মকর্তারা অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা দ্রুত দুর্ঘটনাস্থল কর্ডন করে ঘিরে ফেলেন এবং সূত্র পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কার্তুজের খোসা ও চারপাশের সিসিটিভি ফুটেজ গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তবে হত্যাকাণ্ডের পর মোটরসাইকেল আরোহী দুজনই পালিয়ে যাওয়ায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

মেক্সিকোতে লাইভ চলাকালীন ইনফ্লুয়েন্সার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। গত বছরও মাত্র ২৩ বছর বয়সী ভ্যালেরিয়া মার্কেজ নামে এক নারী ইনফ্লুয়েন্সারকে একটি বিউটি পার্লারে টিকটক লাইভ করা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

নিহত গাস্তেলুম আগে থেকে কোনো ধরনের জীবননাশের হুমকি পেয়েছিলেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তার ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে চোখ রাখলে দেখা যায়, সেখানে তিনি প্রায়ই নিজের বিভিন্ন ভ্রমণ, নৈশকালীন অনুষ্ঠান এবং দামি বিলাসবহুল গাড়ির সামনে তোলা ছবি শেয়ার করতেন।

তবে একটি বিশেষ পোস্টে তাকে লে আবার্দো আইসপুরো নামে অপর এক প্রয়াত ইনফ্লুয়েন্সারের কবরের সামনে দেখা গিয়েছিল, যিনি ‘এল গোর্ডো পেরুসি’ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে লে আবার্দোকে একইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়, যা মেক্সিকোর ভয়ানক সিনালোয়া কার্টেলের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে পুলিশ ধারণা করেছিল। মেক্সিকোর যে সিনালোয়া রাজ্যের রাজধানী কুলিয়াকান, সেখানে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ‘লোস চাপিতোস’ এবং ‘লা মায়িজা’ নামে দুই কার্টেল দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ার পর থেকেই পুরো অঞ্চলজুড়ে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

সূত্র: বিবিসি


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