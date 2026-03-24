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/ অর্থনীতি

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬
-প্রতীকী ছবি

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ সোমবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা

ইউএস ডলার : ১২৩ টাকা ৭৫ পয়সা

ইউরো : ১৪৩ টাকা ০৩ পয়সা

পাউন্ড : ১৬৬ টাকা ৯১ পয়সা

কানাডিয়ান ডলার : ৮৮ টাকা ৭৪ পয়সা

অস্ট্রেলিয়ান ডলার : ৮৭ টাকা ৪৫ পয়সা

চায়নিজ ইয়েন : ১৮ টাকা ৩৫ পয়সা

সিঙ্গাপুরি ডলার : ৯৬ টাকা ৭৬ পয়সা

ভারতীয় রুপি : ১ টাকা ২৯ পয়সা

মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত : ৩০ টাকা ১৯ পয়সা

সৌদি রিয়াল : ৩২ টাকা ৯৭ পয়সা

কাতারি রিয়াল : ৩৩ টাকা ৮৬ পয়সা

কুয়েতি দিনার : ৪০ টাকা ৯৮ পয়সা

আরব আমিরাতের দিরহাম : ৩৩ টাকা ৬২ পয়সা

সূত্র: গুগল)

*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


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