বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ সোমবার বিনিময় হার :
বৈদেশিক মুদ্রা – বাংলাদেশি টাকা
ইউএস ডলার : ১২৩ টাকা ৭৫ পয়সা
ইউরো : ১৪৩ টাকা ০৩ পয়সা
পাউন্ড : ১৬৬ টাকা ৯১ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার : ৮৮ টাকা ৭৪ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার : ৮৭ টাকা ৪৫ পয়সা
চায়নিজ ইয়েন : ১৮ টাকা ৩৫ পয়সা
সিঙ্গাপুরি ডলার : ৯৬ টাকা ৭৬ পয়সা
ভারতীয় রুপি : ১ টাকা ২৯ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত : ৩০ টাকা ১৯ পয়সা
সৌদি রিয়াল : ৩২ টাকা ৯৭ পয়সা
কাতারি রিয়াল : ৩৩ টাকা ৮৬ পয়সা
কুয়েতি দিনার : ৪০ টাকা ৯৮ পয়সা
আরব আমিরাতের দিরহাম : ৩৩ টাকা ৬২ পয়সা
সূত্র: গুগল)
*যে কোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
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