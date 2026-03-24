সোমবার, ১০ অগাস্ট ২০২৬, ০৬:১৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রাজশাহী বোর্ডে এসএসসির ফলাফলে বড় ধরনের অবনতি রাজশাহীতে পুলিশের অভিযানে অনলাইন জুয়াড়িসহ গ্রেফতার ১৮, ইয়াবা-হেরোইন জব্দ এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানালেন রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক জয়পুরহাটে জয়পুর ক্লিনিকে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন শিল্প খাতে বাংলাদেশ-মিশর সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর কথা না শুনলে টিভি চ্যানেল বন্ধ, ওবায়দুল কাদেরকে আরাফাত সূচকের উত্থানে পুঁজিবাজারে লেনদেন চলছে বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার চীনে টাইফুন ডলফিনের তাণ্ডব, ভয়াবহ বন্যার শঙ্কা আজকের স্বর্ণের ভরি কত?
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ অর্থনীতি

সূচকের উত্থানে পুঁজিবাজারে লেনদেন চলছে

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (১০ আগস্ট) দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) এবং অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের উত্থানের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে।

ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সোমবার লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর, অর্থাৎ বেলা ১১টায় ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ২০ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮৪২ পয়েন্টে অবস্থান করে। এ সময় ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক ২ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৩ পয়েন্ট বেড়ে যথাক্রমে ১ হাজার ১৭৬ ও ২ হাজার ১৮০ পয়েন্টে অবস্থান করে।

বেলা ১১টা পর্যন্ত ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২৪৩ কোটি ৩০ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট।

এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২৩৪টির শেয়ারদর বেড়েছে, ৮৪টির কমেছে এবং ৬৭টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে।

সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০টি কোম্পানি হলো—এমএল ডায়িং, বেক্সিমকো লিমিটেড, ব্র্যাক ব্যাংক, প্রাইম ইন্স্যুরেন্স, সিটি ব্যাংক, সায়হাম টেক্সটাইল, সার্প ইন্ডাস্ট্রি, মুন্নু ফেব্রিকস, রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স ও রানার অটো।

এর আগে, লেনদেন শুরুর প্রথম ১০ মিনিটে ডিএসইএক্স সূচক ৮ পয়েন্ট বেড়ে যায়।

সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সূচক আগের অবস্থানের তুলনায় আরও ৫ পয়েন্ট বাড়ে। এরপরও সূচকের গতি ঊর্ধ্বমুখী ছিল।
লেনদেন শুরুর ৩০ মিনিট পর, অর্থাৎ সকাল সাড়ে ১০টায় ডিএসইএক্স সূচক আগের দিনের তুলনায় ১৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮৩৮ পয়েন্টে অবস্থান করে।

অপরদিকে, লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর, অর্থাৎ বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ১৯ পয়েন্ট বেড়ে ১৫ হাজার ৬৩৮ পয়েন্টে অবস্থান করে। এ সময়ও সূচকের গতি ঊর্ধ্বমুখী ছিল।

বেলা ১১টা পর্যন্ত সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ কোটি ১ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৭টির শেয়ারদর বেড়েছে, ২৫টির কমেছে এবং ১১টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শিল্প খাতে বাংলাদেশ-মিশর সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

আজকের স্বর্ণের ভরি কত?

নতুন হরমুজ রুট নিয়ে ওমানের সঙ্গে চুক্তির দ্বারপ্রান্তে ইরান

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

মিরসরাইয়ে ডেল্টা ফার্মার ১০০ মিলিয়ন ডলারের কারখানার নির্মাণকাজ শুরু

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech