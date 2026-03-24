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ক্রাইম পেট্রল-এর সঞ্চালনায় অজয় দেবগন

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০২৬
- অজয় দেবগন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অজয় দেবগন এবার নাম লেখাতে যাচ্ছেন টেলিভিশনে। দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় অপরাধভিত্তিক অনুষ্ঠান ‘ক্রাইম পেট্রোল’-এর নতুন পর্বের সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাবে তাকে। এর আগে অনুষ্ঠানটির নিয়মিত সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন অনুপ সোনি। আগামী ৩১ আগস্ট থেকে সনি টিভিতে অনুষ্ঠানটির নতুন সিজন সম্প্রচারিত হবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অজয় দেবগন ইতোমধ্যে অনুষ্ঠানের ১৫টি পর্বের শুটিং শেষ করেছেন। তবে তিনি দীর্ঘমেয়াদে অনুষ্ঠানটির সঙ্গে থাকবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। নতুন পর্বগুলো প্রচারের পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ও দর্শকসংখ্যা বিবেচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন নির্মাতারা।

অজয়ের পাশাপাশি ‘মির্জাপুর’খ্যাত অভিনেতা রাজেশ তৈলাংকেও অনুষ্ঠানের কয়েকটি পর্ব সঞ্চালনা করতে দেখা যেতে পারে। তবে তিনি ঠিক কতগুলো পর্বে থাকবেন, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি রহস্যময় ভিডিও প্রকাশ করেছেন অজয় দেবগন। সেখানে তিনি খুব শিগগিরই একটি সত্য সবার সামনে তুলে ধরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যদিও ভিডিওতে ‘ক্রাইম পেট্রোল’-এর কোনো উল্লেখ করেননি তিনি।

অজয় দেবগনের টেলিভিশনে আসার খবর এরই মধ্যে ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান ও সালমান খানের পর এবার অজয়ের মতো বড় তারকার ছোট পর্দায় উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সূত্র : এনডিটিভি


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