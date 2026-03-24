ঢাকায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি-প্রসাধনী জব্দ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধোলাইপাড়ে অভিযান চালিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি ও প্রসাধনী সামগ্রী জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এসব শাড়ি ও প্রসাধনী সামগ্রীর মূল্য প্রায় এক কোটি ১৮ লাখ টাকা।
মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত যাত্রাবাড়ী থানার ধোলাইপাড় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পাগলার কোস্ট গার্ড স্টেশনের সদস্যরা বিশেষ অভিযান চালান।
অভিযানকালে ওই এলাকায় সন্দেহজনক তিনটি ভ্যানগাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে আনা প্রায় এক কোটি ১৭ লাখ ৯৭ হাজার টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি ও প্রসাধনী সামগ্রী জব্দ করা হয়।
কোস্ট গার্ড জানায়, জব্দ করা পণ্যের প্রকৃত মালিককে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। পরে ভ্যানচালকদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ভ্যানসহ তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
জব্দ করা মালামাল পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বংশাল সার্কেল কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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