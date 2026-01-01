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৯৭.৬৭% পাশ, এসএসসিতে সিংড়া উপজেলা সেরা বিয়াম

মোঃ রবিন খান, নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০২৬

নাটোরের সিংড়া বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবারও এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। সারাদেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সামগ্রিক পাশের হার কমলেও এ প্রতিষ্ঠানটিতে পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৯৭ দশমিক ৬৭ শতাংশে।

এবার সিংড়া বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪৩ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪২ জন। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ জন শিক্ষার্থী।

প্রতিষ্ঠানটির এমন সাফল্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরাজ করছে আনন্দের আমেজ। উপজেলা পর্যায়েও প্রতিষ্ঠানটি শীর্ষস্থান প্রথম হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, নিয়মিত ক্লাস, শিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং অভিভাবকদের উৎসাহই তাদের ভালো ফলাফলের অন্যতম কারণ।

প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহাদত হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান, শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলেই এ সাফল্য এসেছে। ভবিষ্যতেও শিক্ষার মান আরও উন্নত করে ভালো ফলাফলের এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।


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