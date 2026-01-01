সোমবার, ১০ অগাস্ট ২০২৬, ০৫:১২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রাজশাহী বোর্ডে এসএসসির ফলাফলে বড় ধরনের অবনতি রাজশাহীতে পুলিশের অভিযানে অনলাইন জুয়াড়িসহ গ্রেফতার ১৮, ইয়াবা-হেরোইন জব্দ এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানালেন রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক জয়পুরহাটে জয়পুর ক্লিনিকে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন শিল্প খাতে বাংলাদেশ-মিশর সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর কথা না শুনলে টিভি চ্যানেল বন্ধ, ওবায়দুল কাদেরকে আরাফাত সূচকের উত্থানে পুঁজিবাজারে লেনদেন চলছে বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার চীনে টাইফুন ডলফিনের তাণ্ডব, ভয়াবহ বন্যার শঙ্কা আজকের স্বর্ণের ভরি কত?
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানালেন রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক, বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মোঃ এরশাদ আলী (ঈশা)।
সোমবার (১০ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের সুস্বাস্থ্য, সফলতা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।
শুভেচ্ছা বার্তায় অ্যাডভোকেট মোঃ এরশাদ আলী (ঈশা) বলেন, এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন শিক্ষার্থীদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে তাদের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস। একই সঙ্গে অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিরলস সহযোগিতা ও ত্যাগও এ সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি। এজন্য আমি সকল শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।
তিনি বলেন, এই অর্জনকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথে আরও মনোযোগী হতে হবে। জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নিজেদের যোগ্য, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ, সুন্দর ও মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কাক্সিক্ষত ফলাফল অর্জন করতে না পারা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, একটি পরীক্ষার ফলাফল কখনোই জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য বা ব্যর্থতার নির্ধারক নয়। আত্মবিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব। তাই হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।
বার্তার শেষে রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রশাসক এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য, সুন্দর, সফল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। পাশাপাশি তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, আগামী দিনে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেম, সততা ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রাজশাহী বোর্ডে এসএসসির ফলাফলে বড় ধরনের অবনতি

রাজশাহীতে পুলিশের অভিযানে অনলাইন জুয়াড়িসহ গ্রেফতার ১৮, ইয়াবা-হেরোইন জব্দ

জয়পুরহাটে জয়পুর ক্লিনিকে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

বাড়ি ফিরে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন মোহন, ২ সন্তান হারিয়ে দিশেহারা মা

অর্থাভাবে অনিশ্চিত ছিল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইতির বিশ্ববিদ্যালয়জীবন, পাশে দাঁড়ালেন কায়েস

দ্য পিপলস নিউজে সংবাদ প্রকাশের পর হুইলচেয়ার পেল সেই শিশু তাসফিয়া

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech