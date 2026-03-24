মঙ্গলবার, ১১ অগাস্ট ২০২৬, ০৮:৪৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রোহিঙ্গাদের জন্য আরও সুইডিশ সহায়তা চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জুলাই যোদ্ধা-শহীদ পরিবারের জন্য বিমান ভাড়ায় ৫০% ও হোটেলে ৩৬% ছাড় শিক্ষার্থীদের বাড়িতে একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের জুলাইয়ে বিজিবির অভিযানে ২০২ কোটি ৬৩ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ ‘রেকি করে বাসাবাড়িতে ডাকাতির প্রস্তুতি, অস্ত্র-ককটেলসহ গ্রেফতার ৪’ কখনও মেজর, কখনও পুলিশ সুপার! চাকরিপ্রত্যাশীদের যেভাবে ফাঁদে ফেলতেন নুরুল তেজগাঁও বিভাগে ডিএমপির অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় ৫১ গ্রেফতার, শীর্ষে মোহাম্মদপুর ঢাকায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি-প্রসাধনী জব্দ এসএসসিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তাড়াশ উপজেলার সেরা নুসাইবা হক ৯৭.৬৭% পাশ, এসএসসিতে সিংড়া উপজেলা সেরা বিয়াম
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

তেজগাঁও বিভাগে ডিএমপির অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় ৫১ গ্রেফতার, শীর্ষে মোহাম্মদপুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫১ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ১৯ জন,আদাবরে ৭ জন, শেরেবাংলা নগরে ২ জন,তেজগাঁও থানা ৩ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ জন ও হাতিরঝিল থানায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সোহেল রানা ( বয়স উল্লেখ নাই), মো.জহির (৪৪),মো.ইয়াকুব (২২),মো. আতিকহাসান (২০),ইমাম হোসেন (২২), মো.জামিল (৪৫),মো.শাহিন মিয়া (৩৫),
মো. মনির হোসেন (৩৩),মো.নাদির আলী (৩৬),মো. শহীদুল্লাহ ওরফে শহীদ (৫৫), মো.কাল্লু মিয়া (৩৯),মো. মনির হোসেন (২১), মো. মাসুদরানা (৫০),মো.জামাল ইসলাম (৩৮) মারুফ ইসলাম (২৫),কাজী মো. রমজান (২০), সার্দ আকন সাঈদ (২০),রাজন (২৩) ও মো. ফরিদ (৩০)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. অন্তর (২০),মো. হাসান (৩৭), মনিরুজ্জামান (৩২),মো. ইমরান হোসেন (২৫), সৌরভ (১৯),মো. সাকিব মিয়া (২০) ও মো. ফারুক (৩০)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. দুলাল (বয়সে উল্লেখ নাই) ও মো. নয়ন মোল্লা (১৯)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (৩৬), মো. আজিজ (২৭) ও মো. নাজমুল হোসেন সোহাগ (৩২)

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রতন (৫০), রাহাত আহাম্মদ রনি (২৮),শামিম হোসেন (৩৬),মো. সাগর (২৮),মো. খোরশেদ আলম (৫০) ও মো. আ. জুলহাস (৭০)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শিল্পী আক্তার (৪৫),মাহাবুব আলম (৫৬),মো. হাসান (২৪),মো. জিকরুল মিয়া (২৮),মো. তৌহিদ মিয়া (২৬),মো. রবিউল ইসলাম (৩৭),মো. জিহাদ (১৯),মো. মশিউর (২৪),আ. ওদুদ (৩০),কামরুল হাসান (২৫), নুরে আলম (৩৪),মো. রেজাউল ইসলাম জীবন (২২),মো. নাদিম (২১) ও কাজল কান্তি দে (৪৬)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রোহিঙ্গাদের জন্য আরও সুইডিশ সহায়তা চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জুলাই যোদ্ধা-শহীদ পরিবারের জন্য বিমান ভাড়ায় ৫০% ও হোটেলে ৩৬% ছাড়

শিক্ষার্থীদের বাড়িতে একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের

জুলাইয়ে বিজিবির অভিযানে ২০২ কোটি ৬৩ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

‘রেকি করে বাসাবাড়িতে ডাকাতির প্রস্তুতি, অস্ত্র-ককটেলসহ গ্রেফতার ৪’

কখনও মেজর, কখনও পুলিশ সুপার! চাকরিপ্রত্যাশীদের যেভাবে ফাঁদে ফেলতেন নুরুল

রোহিঙ্গাদের জন্য আরও সুইডিশ সহায়তা চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জুলাই যোদ্ধা-শহীদ পরিবারের জন্য বিমান ভাড়ায় ৫০% ও হোটেলে ৩৬% ছাড়

শিক্ষার্থীদের বাড়িতে একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের

জুলাইয়ে বিজিবির অভিযানে ২০২ কোটি ৬৩ লাখ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

‘রেকি করে বাসাবাড়িতে ডাকাতির প্রস্তুতি, অস্ত্র-ককটেলসহ গ্রেফতার ৪’

কখনও মেজর, কখনও পুলিশ সুপার! চাকরিপ্রত্যাশীদের যেভাবে ফাঁদে ফেলতেন নুরুল

তেজগাঁও বিভাগে ডিএমপির অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় ৫১ গ্রেফতার, শীর্ষে মোহাম্মদপুর

ঢাকায় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি-প্রসাধনী জব্দ

এসএসসিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তাড়াশ উপজেলার সেরা নুসাইবা হক

৯৭.৬৭% পাশ, এসএসসিতে সিংড়া উপজেলা সেরা বিয়াম

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech