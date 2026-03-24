উত্তরখানে ১০ কেজি গাঁজাসহ যুবক গ্রেফতার

রাজধানীর উত্তরখান এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ১০ কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের লালবাগ বিভাগ।
গ্রেফতারকৃত যুবকের নাম–মো. নাদিম মাহমুদ (২৭)।
রবিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে লালবাগ বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ টিমের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পার্থ প্রতিম বিশ্বাস এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার উত্তরখান এলাকায় একটি অভিযান পরিচালনা করে লালবাগ বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক নিয়ন্ত্রণ টিম। অভিযানের ১০ কেজি গাঁজাসহ পেশাদার মাদক কারবারি নাদিম মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত নাদিম একজন পেশাদার মাদক কারবারি। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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