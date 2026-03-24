২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি একযুগ পর গ্রেপ্তার

বরিশালের বানারীপাড়ার অস্ত্র মামলায় ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাসেল মুন্সীকে প্রায় একযুগ পর গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৮।
বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বরিশাল র্যাব-৮-এর মিডিয়া অফিসার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. শাহরিয়ার রিফাত অভি। গ্রেপ্তার রাসেল মুন্সী বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার বিশারকান্দি এলাকার মো. সেরজাহান মুন্সীর ছেলে।
র্যাব জানায়, ২০১২ সালের ২৭ নভেম্বর একটি ওয়ানশুটার গান ও এক রাউন্ড গুলিসহ রাসেল মুন্সীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ওইদিনই বানারীপাড়া থানায় মামলা করা হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে রাসেল মুন্সীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় আদালত। তবে রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রাসেল মুন্সীকে গ্রেপ্তারে র্যাব-৮ বরিশালের অধিনায়ক বরাবর অভিযানপত্র পাঠান।
এর পরিপ্রেক্ষিতে র্যাব-৮ বরিশাল সদর কোম্পানি গোয়েন্দা তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করে। পরে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাসেল মুন্সীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
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