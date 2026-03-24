বৃহস্পতিবার, ২০ অগাস্ট ২০২৬, ০৯:০২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে মোবাইল ছিনতাইকারী আটক ১ রাজশাহীতে পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেফতার ৮ রামেকে একসঙ্গে জন্ম নেওয়া চার নবজাতককে মায়ের দুধ দেওয়া শুরু হরমুজ প্রণালিতে ‘ব্ল্যাকমেইল’ বন্ধের আহ্বান কাতারের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলকে বাংলাদেশ ন্যাপ’র অভিনন্দন টেকনাফে মানবপাচারের শিকার ১০ জন উদ্ধার, গ্রেফতার ১ ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি একযুগ পর গ্রেপ্তার মিরপুরে বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেফতার ১২৪ আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম বাউফলের জাকারিয়া এ বছর আর হচ্ছে না বিপিএল
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বরিশাল

২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি একযুগ পর গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিনিধি : / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬

বরিশালের বানারীপাড়ার অস্ত্র মামলায় ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাসেল মুন্সীকে প্রায় একযুগ পর গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-৮।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বরিশাল র‌্যাব-৮-এর মিডিয়া অফিসার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. শাহরিয়ার রিফাত অভি। গ্রেপ্তার রাসেল মুন্সী বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার বিশারকান্দি এলাকার মো. সেরজাহান মুন্সীর ছেলে।

র‌্যাব জানায়, ২০১২ সালের ২৭ নভেম্বর একটি ওয়ানশুটার গান ও এক রাউন্ড গুলিসহ রাসেল মুন্সীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ওইদিনই বানারীপাড়া থানায় মামলা করা হয়। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে রাসেল মুন্সীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় আদালত। তবে রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রাসেল মুন্সীকে গ্রেপ্তারে র‌্যাব-৮ বরিশালের অধিনায়ক বরাবর অভিযানপত্র পাঠান।

এর পরিপ্রেক্ষিতে র‌্যাব-৮ বরিশাল সদর কোম্পানি গোয়েন্দা তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করে। পরে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাসেল মুন্সীকে গ্রেপ্তার করা হয়।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম বাউফলের জাকারিয়া

ভোলায় কোস্ট গার্ডের মেডিকেল ক্যাম্প, বিনামূল্যে চিকিৎসা পেলেন ২৯৬ জন

কাউখালী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি অলক কর্মকার আটক

ঝালকাঠির দুই বিদ্যালয়ে পাস করেনি কেউ

মাগুরায় সাকিব আল হাসানের বাড়িতে আগুন

গভীর সাগরে জলদস্যুর হামলা, আহত ১২ জেলে; মাছ-জাল লুটের অভিযোগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech