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নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলকে বাংলাদেশ ন্যাপ’র অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬

জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত
হওয়ায় দেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো এক অভিন্দন বার্তায় বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গানি ও মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া অভিনন্দন বার্তায় নতুন রাষ্ট্রপতির সার্বিক সফলতা ও সুস্থাস্থ্য কামনা করেন।

তারা বলেন, রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, পতাকা-মানিচত্র রক্ষা নতুন রাষ্ট্রপতি তার সর্বোচ্চ যোগ্যতা কাজে লাগাবেন আশাবাদ প্রকাশ করছি। আগামী দিনগুলোতে রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে ন্যায় ভিত্তি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সাংবিধানিক আমানত যথাযথভাবে রক্ষায় তিনি তার সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে জনগনের প্রত্যাশা পুরুণ করবেন বলে আশা রাখি।


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