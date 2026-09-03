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ইন্টারপোলের কাছে বেনজীরের অবস্থান জানতে চেয়ে পুলিশের চিঠি

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
-বেনজীর আহমেদ।

সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বর্তমান অবস্থান নিশ্চিত হতে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। গণমাধ্যমে তার সেন্ট লুসিয়ায় যাওয়ার খবর প্রকাশের পর বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি) থেকে ইন্টারপোলের কাছে ই-মেইল পাঠানো হয়। এতে বেনজীর আহমেদ বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন, সে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে।

পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খন্দকার রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আজকেই (বুধবার) একটি ই-মেইল পাঠানো হয়েছে ইন্টারপোলের কাছে। তাতে আমরা সাবেক আইজিপি বেনজীরের অবস্থানের তথ্য জানতে চেয়েছি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের সত্যতাও জানা দরকার।’

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, দুবাই থেকে কারামুক্ত হওয়ার পর গত ১৭ আগস্ট সেন্ট লুসিয়ায় পাড়ি জমান বেনজীর। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেন্ট লুসিয়ার পাসপোর্ট তার রয়েছে। দেশটিতে তার যৌথ বিনিয়োগও রয়েছে বলে দাবি করা হয়। এ ছাড়া সেন্ট লুসিয়ার গ্রোস আইসলেট এলাকায় বেনজীরের একটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত ২৭ জুলাই দুবাইয়ের একটি আদালত থেকে জামিন পান বেনজীর আহমেদ। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ৩০ জুলাই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। এর আগে বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো প্রত্যর্পণসংক্রান্ত নথি এবং আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে দুবাইয়ের আদালতে উভয় পক্ষের শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত শর্তসাপেক্ষে তাকে জামিন দেন।

বেনজীরের জামিন নিশ্চিত করতে ইউরোপে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা দুবাইয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে তদবির করেন বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি করা হয়েছে। দুবাইয়ের আদালত থেকে বেনজীরের জামিন এবং পরে তার কারামুক্তির খবর পাওয়ার পর বাংলাদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তৎপরতা শুরু হয়।

সূত্রের দাবি, তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুবাই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সেখান থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। সূত্র আরও জানায়, জামিন পাওয়ার পরই দুবাই থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনো দেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন বেনজীর। স্পেনসহ কয়েকটি দেশে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন তিনি। তবে সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তার দিক বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত সেন্ট লুসিয়াকে বেছে নেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আসামি বেনজীর আহমেদের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং তার বর্তমান অবস্থান নিশ্চিত করতেই ইন্টারপোলের কাছে তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। এখন আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থাটির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বেনজীরের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।


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