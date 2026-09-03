বৃহস্পতিবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০১:৫২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাজশাহীতে মাছ অবমুক্ত ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের ফ্রি-মিল খেয়ে ৮ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ইন্টারপোলের কাছে বেনজীরের অবস্থান জানতে চেয়ে পুলিশের চিঠি ৬৪ উপজেলায় ৬৪০ তরুণ উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন ছবি করার চেয়ে অবসর নেওয়া ভালো: তাপসী ২০২৭ সাল হবে ইতিহাসের উষ্ণতম বছর: জাতিসংঘ হবিগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন স্কুল ব্যাগ বিতরণ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সম্মানী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান সংসদে আরও ১০ স্থায়ী কমিটি গঠন যুদ্ধের উত্তাপ ছড়াচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে, বেসামরিক হতাহতে উদ্বেগ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ সিলেট

হবিগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন স্কুল ব্যাগ বিতরণ

মোঃ রবিন খান, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের শিক্ষাজীবন স্বাভাবিক রাখতে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার বৈদ্যরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে নতুন স্কুল ব্যাগ উপহার দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় কেয়ার এক্রোস কমিউনিটিস (সিএসি)-এর সহযোগিতায় এবং হ্যাপি ড্রিমস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ স্কুল ব্যাগ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টি পরিবারের ৫০ জন শিক্ষার্থীর হাতে নতুন স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হ্যাপি ড্রিমস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সুষ্ময় দাস, ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি দেবাঞ্জন দত্ত কাব্য, সাধারণ সম্পাদক মুশফিরাহ মুনসহ এনসিটিএফের সদস্য রুপন্তী রিদা হাসিনা, রূপাঞ্জনা চৌধুরী ও তাইয়েন হোসেন খান।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান, অভিভাবক সদস্য মোঃ জয়নাল আবেদীন, জমিদাতা সদস্য মোঃ মর্তুজ আলী এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় পাল।

বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে উৎসাহিত করা এবং তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন স্কুল ব্যাগ পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আনন্দ ও উৎসাহ দেখা যায়।

আয়োজকরা জানান, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুদের শিক্ষা যেন কোনোভাবেই দুর্যোগের কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যেই হ্যাপি ড্রিমস ফাউন্ডেশন ও কেয়ার এক্রোস কমিউনিটিস (সিএসি) ভবিষ্যতেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

হবিগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ, তদন্তে কমিটি

মৌলভীবাজারে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে মেয়েকে হত্যা, বাবার মৃত্যুদণ্ড

হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষে আহত ১৫

সিলেটে একদিনে ঝরল ১২ প্রাণ

অযত্ন-অবহেলায় ৬০০ বছরের পুরনো ‘রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির’

সিলেটে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৫১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাজশাহীতে মাছ অবমুক্ত

ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের ফ্রি-মিল খেয়ে ৮ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত

ইন্টারপোলের কাছে বেনজীরের অবস্থান জানতে চেয়ে পুলিশের চিঠি

৬৪ উপজেলায় ৬৪০ তরুণ উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক

এমন ছবি করার চেয়ে অবসর নেওয়া ভালো: তাপসী

২০২৭ সাল হবে ইতিহাসের উষ্ণতম বছর: জাতিসংঘ

হবিগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন স্কুল ব্যাগ বিতরণ

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সম্মানী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান

সংসদে আরও ১০ স্থায়ী কমিটি গঠন

যুদ্ধের উত্তাপ ছড়াচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে, বেসামরিক হতাহতে উদ্বেগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech