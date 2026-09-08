মঙ্গলবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৭:৫৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিংড়ায় রফিকুলের বিরুদ্ধে মামলা বাণিজ্যের অভিযোগ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় কি আদৌ কোনো গল্প আছে, প্রশ্ন বলিউড নির্মাতার খনিজ বালু শিল্পের উন্নয়নে পরমাণু শক্তি কমিশন-এভারলাস্টের সমঝোতা আগামীতে হজের খরচ আরও কমানো হবে: সংসদে ধর্মমন্ত্রী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের সূচি দিল বিসিবি কক্সবাজারে এয়ার ডিফেন্স ফায়ারিং পরিদর্শন করলেন সেনাবাহিনী প্রধান চাঁদপুরে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ‘ধুরন্ধর’-এর লুকেই কি ‘প্রলয়’-এ ফিরছেন রণবীর? হুতিকে সৌদির কড়া হুঁশিয়ারি ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজিপুরে বিশেষ  জরুরি সভা অনুষ্ঠিত 
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

হুতিকে সৌদির কড়া হুঁশিয়ারি

অনলাইন ডেস্ক: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

হুতিদের যেকোনো ধরনের হামলার বিরুদ্ধে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ রক্ষা করতে সৌদি আরব বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ।

আজ মঙ্গলবার রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা জানান। প্রিন্স ফয়সাল বলেন, নিজেদের রক্ষা করার জন্য সৌদি আরব তার সব ধরনের উপায় ব্যবহার করবে।

হুতিদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, মিলিশিয়ারা যখনই নিজেদের কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দেখতে পায়, তখনই তারা সহিংসতার পথ বেছে নেয়। হুতিরা মূলত ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ সংকটকে সৌদি আরবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হুতিদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার পথ সবসময় খোলা ছিল এবং এখনও রয়েছে, তবে তারা বারবার সহিংসতার দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

এদিকে বৈঠকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ সৌদি আরবের বেসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হুতিদের ক্রমাগত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তা সম্পূর্ণ ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে বাবেল মান্দেব প্রণালিতে সার্বিক নিরাপত্তা ও অবাধ নৌচলাচল নিশ্চিত করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সূত্র: আরব নিউজ


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হলেই কমবে জ্বালানির দাম, আশা ট্রাম্পের

হরমুজ উত্তেজনা: সিউলকে সতর্ক করল তেহরান

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নিহত ১১

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হলেই কমবে জ্বালানির দাম, আশা ট্রাম্পের

জ্বালানি রপ্তানিতে ‘বিকল্প রুট’ তৈরির উদ্যোগ আমিরাতের

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭৩,৬৫৮

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech