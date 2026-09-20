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কাজিপুর সদর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে আালোচনার শীর্ষে যুবদলের আহবায়ক মুঞ্জুর রশিদ রানা

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৪৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আসন্ন কাজিপুর উপজেলার কাজিপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে স্থানীয় ভোটার ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। সম্ভাব্য প্রার্থীদের গণসংযোগ ও প্রচারণায় পুরো ইউনিয়ন জুড়ে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ। তবে সার্বিক আলোচনা ও জনমতের বিচারে বর্তমানে আলোচনার কেন্দুবিন্দুতে রয়েছেন কাজিপুর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মুঞ্জুর রশিদ রানা।
কাজিপুর সদর ইউনিযনের বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া-মহল্লায় ও চাযের দোকানে আড্ডায় এখন তাকে নিয়েই চলছে জোরালো আলোচনা। স্থানীয় ভোটারদের মতে, তিনি একজন সৎ ও আদর্শবান পরিবারের সন্তাত। তিনি নিজেই একজন ত্যাগী ও বারবার কারা নির্যাতিত নেতা। সততার কারনে তিনি বারবার জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নে নির্বাচিত হয়েছে। নিজস্ব মিষ্টিভাষী আচরণ এবং দীর্ঘদিনের সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি সর্বস্তরের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তরুণ প্রজন্মের মাঝে তার ব্যাপক পরিচিতির পাশাপাশি প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণের কারণে সব বয়সের মানুষের কাছেই তিনি সমান গ্রহণযোগ্য।

এলাকার প্রবীণ ভোটারদের ভাষ্যমতে, কাজিপুর সদর ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়ন, রাস্তাঘাটের সংস্কার, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন এবং নাগরিকে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে একজন যোগ্য ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূতিৃও নেতৃত্ব প্রয়োজন। সেদিক থেকে তরুণ ও উদীয়মান নেতা মুঞ্জুর রশিদ রানাকে ঘিরে এলাকাবাসী নতুন পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছেন।
নিজের লক্ষ্য নিয়ে চেয়ারম্যান প্রার্থী মুঞ্জুর রশিদ রানা বলেন, আমার কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নেই। আমি পদের লোভে নয়, বরং কাজিপুর সদর ইউনিয়নের অবহেলিত ও মেহনতি মানুষের সেবা করতেই মাঠে নেমেছি। ইউনিয়নবাসী যদি আমাকে সেবা করার সুযোগ দেন, তবে কাজিপুর সদর ইউনিয়নকে একটি নেশামুক্ত, আধুনিক ও মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলব— যেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে এবং উন্নয়নের সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।


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