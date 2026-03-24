‘ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের তেমন সুযোগ নেই’

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আলাদা কোনো বৈঠকের সুযোগ আছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের তেমন সুযোগ নেই।
সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় রাত ৯টায় নিউইয়র্কের হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক হোটেলের লবিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের মূল উদ্দেশ্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান। তাই আলাদা করে এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার তেমন সুযোগ হবে না।’
এদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহ্দী আমিন।
তিনি বলেন, দেশের মানুষের দেশপ্রেম, আবেগ, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপকল্প, জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়গুলো বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী।
মাহ্দী আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফরটি ঐতিহাসিক। দীর্ঘদিন পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি জাতিসংঘে আমন্ত্রিত হয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, এর আগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের অবস্থান, ভিশন ও পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় তাদের সন্তান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও বাংলাদেশের স্বার্থ ও অধিকারের কথা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবেন।
আগামী বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন বলে জানান মাহ্দী আমিন।
তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যাতায়াতের দুই দিন বাদ দিলে নিউইয়র্কে তিনি মাত্র চার কর্মদিবস অবস্থান করবেন। এ সময়ে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের বিষয়ে মাহ্দী আমিন বলেন, প্রচলিত রীতি থেকে বেরিয়ে এবার ছোট একটি বহর নিয়ে নিউইয়র্কে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। আনুষ্ঠানিকভাবে বহরে ৩৫ জন রয়েছেন। এর বাইরে প্রয়োজনীয় গণমাধ্যমকর্মী, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্টাফ রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানও রয়েছেন।
মঙ্গলবার থেকে প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। সকাল ৯টায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ নেবেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা উপস্থিত থাকবেন। এর আগে জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে ‘ওয়েলকাম ব্রেকফাস্ট রিসেপশনে’ যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ওয়াহিদুজ্জামান।
সূত্র: বাসস
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