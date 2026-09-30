কাজিপুরে চালিতাডাঙ্গা বিবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে  নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা বিবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা তথ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে অত্র বিদ্যালয় সম্মেলন কক্ষে
আয়োজিত সমাবেশে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারসমুহ,ডেঙ্গু প্রতিরোধ, মাদক ও সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ, নারী ও শিশুর অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ছিলেন তথ্য অধিদপ্তর সিরাজগঞ্জের উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাজিপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ছাকমান আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চালিতাডাঙ্গা বিবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা একাডেমি সুপার ভাইজার মোঃ আতিকুর রহমান, অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক মোঃ মনজুর কাদির লিটন, মাহবুবুর রহমান শরিফ প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদক ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরিবার ও সমাজের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। সমাবেশে নারীদের বিভিন্ন সরকারি সেবা, তথ্য ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার, গুজব ও অপতথ্য থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীরা অংশগ্রহণ করেন।
সমাবেশ শেষে নারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
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