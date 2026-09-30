তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার ৭৪ আসামি গ্রেফতার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৪ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ২৩ জন,আদাবরে ১০ জন, শেরেবাংলা নগরে ১৩ জন, তেজগাঁও থানা ২২ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৩ জন ও হাতিরঝিল থানায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. কবির (২৪), মো. নান্টু (২৮), নয়ন (২০),বাবু (১৮),মো. রাকিব (২১), ইঞ্জিনিয়ার বিএম ইব্রাহিম ওরফে তালাই ইব্রাহিম (৩০), মো. শাহাদাৎ হোসেন (২০), মো. ইমরান (২১),মো. আরমান (২৪), মো. শাহ আলম (৫০),মো. সফিক (বয়স উল্লেখ নাই),মো. ইব্রাহীম (৩০), আরমান (৩০), মো. আরমান (২৯),নিলুফা বেগম (বয়স উল্লেখ নাই), মো. নুর আলম হোসেন (২০), মো. আমান (২২), মো. ফয়জুল কবির (২৮),শান্ত বাড়ই (৪২), চাঁদ (২৪), মো. ইয়াছিন বাপ্পি (২৩), এসএম ওমর ফারুক (২৩) ও মো. শাকিল (২৬)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাশেদ (২২), মো. রাজিব হাওলাদার (৩০), মো. সাগর মিয়া ওরফে ছোট বিগার (২০), সাকিব আহমেদ রানা (২৪), মো. হাবিবুল্লাহ ওরফে রাসেল, মো. রবিউল ইসলাম (১৯), মো. জীবন (২০), মো. হাসান বাবু (৩৫), মো. রায়হান (১৯) ও মো. আব্দুর রায়হান (২০)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শওকত আকবর ওরফে মঙ্গল (৪৫), সালাউদ্দিন মোল্যা (৪৫), মো. সোহেল রানা (২৪), মোহাম্মদ হোসেন (২৪),সবুজ তালুকদার (৩০), সজিব ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. হাসান মিয়া ( বয়স উল্লেখ নাই), রাজিব ওরফে শরীফ (২৫), মো. গোলাম মাওলা ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. খোরশেদ আলম রিপন (২৪), মো. সোহেল রানা (২৩), মো. শাকিল (২৪) ও মো. ইব্রাহীম (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. লাবু মোল্লা (২৫), মো. সোহেল (৩০), মো. রায়হান মিয়া (২৬), মো. রাকিব (১৯), মো. আফজাল (৩৫), মো. নয়ন (২৭), মো. সেলিম (৪০), মো. অলি (১৯), মো. জুয়েল (১৯), মো. ওয়ালীউল্লাহ (৩৩), মো. শাহ আলম (৪৫), মো. লাভু (৪১), মো. লিটন (৪০), মো. আনোয়ার হোসেন (৩৯), মো. মেরাজুল ইসলাম (৩০), সাকিব হাওলাদার (২৬), মো. কালু (৩২), মো. রাফিউল্লাহ (১৯), মো. রাশেদুল ইসলাম (২৫), মো. রায়হান (১৯), মো. সেলিম (৪৭) ও এসএম জাহাঙ্গীর আলম (৪৭)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-আল আমিন (২৬), মো. আলমগীর হোসেন (২৯) ও মো. আমিরুল ইসলাম (২৩)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. বাদল মিয়া (২৯), মো. শাকিল (২৬) ও মো. বাবু (৩২)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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