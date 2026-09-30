বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৬:৩৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কাজিপুরে চালিতাডাঙ্গা বিবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে  নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত ডিএমপির সাবেক ডিসি মনিরুজ্জামান চাকরি থেকে বরখাস্ত শেরপুরে ইউসিসিএ লি.-এর সভাপতি হিরু ও সহ-সভাপতি ইব্রাহীম শেরপুরে গরুর গোসল করাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু ঈশ্বরদীতে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব, শঙ্কায় নদীপাড়ের শত শত গ্রাম কৃষকের আশার আলুতে হতাশা, কেজিতে লোকসান ৬-৭ টাকা বিএনপিকে হেয় করতেই সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে জামায়াতঃ প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম গাজীপুরে ডাকাতি রোধে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার নিউগিনি প্রপার্টিজে হামলা: সাবেক মেজর জেনারেল গোলাম মহিউদ্দিন গ্রেফতার পূর্বাচলে ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে অসদাচরণ, নারীসহ দুইজনের ৭ দিনের কারাদণ্ড
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

শেরপুরে ইউসিসিএ লি.-এর সভাপতি হিরু ও সহ-সভাপতি ইব্রাহীম

শেরপুর ( বগুড়া) প্রতিনিধি: / ৩৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

বগুড়ার শেরপুর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) লি.-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি পদে মাহবুবুল আলম (হিরু) এবং সহ-সভাপতি পদে ইব্রাহীম খলিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণ শেষে বিকেলে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ফলাফল বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদ ছাড়াও সাধারণ সদস্য পদের বেশ কয়েকটি ব্লকে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন ব্লক-০১ এ শ্রী রনজিৎ চন্দ্র সাহা, ব্লক-০২ এ মোঃ দবির উদ্দীন, ব্লক-০৩ এ মোঃ আব্দুল লতিফ, ব্লক-০৪ এ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ব্লক-০৬ এ মোছাঃ রাশেদা খাতুন। অন্যদিকে, মহিলা ৫ নম্বর ব্লকের সংরক্ষিত সদস্য পদে সরাসরি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৮ জন এবং শতভাগ ভোটার (১৮ জনই) তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে শিউলী খাতুন (গোলাপ ফুল মার্কা) ১১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আয়েশা সিদ্দিকা (ছাতা মার্কা) পেয়েছেন ৭ ভোট। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষে উপজেলা সমবায় অফিসার ও সভাপতি নির্বাচন কমিটি এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার যৌথভাবে এই ফলাফল নিশ্চিত ও স্বাক্ষর করেছে ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কাজিপুরে চালিতাডাঙ্গা বিবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে  নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ডিএমপির সাবেক ডিসি মনিরুজ্জামান চাকরি থেকে বরখাস্ত

শেরপুরে গরুর গোসল করাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

ঈশ্বরদীতে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব, শঙ্কায় নদীপাড়ের শত শত গ্রাম

কৃষকের আশার আলুতে হতাশা, কেজিতে লোকসান ৬-৭ টাকা

গাজীপুরে ডাকাতি রোধে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার

কাজিপুরে চালিতাডাঙ্গা বিবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে  নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ডিএমপির সাবেক ডিসি মনিরুজ্জামান চাকরি থেকে বরখাস্ত

শেরপুরে ইউসিসিএ লি.-এর সভাপতি হিরু ও সহ-সভাপতি ইব্রাহীম

শেরপুরে গরুর গোসল করাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

ঈশ্বরদীতে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব, শঙ্কায় নদীপাড়ের শত শত গ্রাম

কৃষকের আশার আলুতে হতাশা, কেজিতে লোকসান ৬-৭ টাকা

বিএনপিকে হেয় করতেই সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে জামায়াতঃ প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম

গাজীপুরে ডাকাতি রোধে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার

নিউগিনি প্রপার্টিজে হামলা: সাবেক মেজর জেনারেল গোলাম মহিউদ্দিন গ্রেফতার

পূর্বাচলে ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে অসদাচরণ, নারীসহ দুইজনের ৭ দিনের কারাদণ্ড

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech