ঈশ্বরদীতে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের মহোৎসব, শঙ্কায় নদীপাড়ের শত শত গ্রাম

পাবনার ঈশ্বরদীর পাকশী ফুটো মার্কেট এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের ফলে পদ্মা নদীর তীরবর্তী শত শত গ্রাম ভাঙন ও নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে ইতোমধ্যে শত শত পরিবার বসতভিটা ও জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।
তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে এভাবে বালু উত্তোলন চলছে।
স্থানীয়দের দাবি, মাঝে মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নামমাত্র অভিযান পরিচালনা করা হলেও তাতে বন্ধ হচ্ছে না বালু উত্তোলন। দিনে অভিযান চললেও রাতের আঁধারে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠছে বালু উত্তোলনকারীরা। প্রতিরাতেই বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে অবাধে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ও তলদেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি নদীভাঙনের ঝুঁকি বাড়ছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রভাবশালী একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে এসব পয়েন্টে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছে। ফলে নদীপাড়ের মানুষের মধ্যে নতুন করে বসতভিটা হারানোর আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নদীতীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি ও জীবিকা নিয়ে চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন।
স্থানীয়দের আশঙ্কা, অবিলম্বে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে নদীপাড়ের আরও বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে। তাঁরা লোকদেখানো অভিযান নয়, বরং অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা এবং স্থায়ীভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
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