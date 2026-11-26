জাপানের চিবা পোর্ট অ্যারেনায় ১৬ থেকে ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক রোবটিক্স প্রতিযোগিতা ‘ওয়ার্ল্ড রোবট গেমস (ডব্লিউআরজি) ২০২৬’-এ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ২০টিরও বেশি দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৩টি ব্রোঞ্জ ও ৪টি কপারসহ মোট ১১টি পুরস্কার জিতে নিয়েছে।
বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড রোবট গেমসের অফিসিয়াল কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ‘টেক অটোক্র্যাটস’-এর তত্ত্বাবধানে ৪৫ সদস্যের একটি জাতীয় প্রতিনিধিদল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিনিধিদলটির সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশে ডব্লিউআরজি-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ রুবাইয়াত এইচ রহমান। দলটির স্পনসর হিসেবে সহযোগিতা করেছে ‘জড়োয়া হাউস’ এবং ‘ওয়ালি কার প্যালেস ঢাকা’।
পদকজয়ীরা হলেন:
স্বর্ণপদক: ইনোভেটিভ রোবট জুনিয়র বিভাগে শায়েরী ফাইরোজ (টিম রূপকথা) এবং উসমান আহমেদ রেজা স্বর্ণপদক অর্জন করেন।
রৌপ্যপদক: ইনোভেটিভ রোবট জুনিয়র বিভাগে সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী কিঞ্জল নাগ দিব্য এবং লাইন ফলোয়িং রোবট সিনিয়র বিভাগে মুশফিকুল ইসলাম রৌপ্যপদক অর্জন করেন।
ব্রোঞ্জপদক: ইনোভেটিভ রোবট জুনিয়র বিভাগে মোহাম্মদ জাওয়াদ খান এবং ‘টিম তারারবাড়ি’ (সদস্য: মুহাম্মদ মুনতাসির রহমান, কায়সান আরিজ ভূঁইয়া জায়ান, মেহমিত ইসলাম জারাফ ও ফারহান জাহিন আলভি) ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন। এ ছাড়া ইনোভেটিভ রোবট সিনিয়র বিভাগে বাংলাদেশের টিম ‘সি.এ.আর.ই.’ (C.A.R.E.)-এর দেবজিৎ সাহা জিৎ ও পার্থিব বিশ্বাস ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেন।
কপার পদক: ইনোভেটিভ রোবট সিনিয়র বিভাগ এবং ইনক্রেডিবল মেশিন—উভয় বিভাগেই কপার পদক জিতেছেন মো. মাহিয়ান ইসলাম ও মো. হামজা হোসেন ফিহাম। ইনোভেটিভ রোবট জুনিয়র বিভাগে ওলি আরহাম খান রাদিত ও ওলি আবসার খান অহি এবং লাইন ফলোয়িং রোবট জুনিয়র বিভাগে কিঞ্জল নাগ দিব্য ও আবদুল্লাহ আল ইস্তিয়াক আলভী কপার পদক অর্জন করেন।
প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের তরুণ উদ্ভাবকদের দিকনির্দেশনায় টিম মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাপশ সাহা, উম্মে হানি, আন নাফিউ, হাসিন ইসরাক চৌধুরী তাহা ও মো. তানভীর রহমান সাদ।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী ২৫ জন শিক্ষার্থী গত ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার উত্তরায় ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশে টেক অটোক্র্যাটস-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রথম ‘ডব্লিউআরজি বাংলাদেশ জাতীয় পর্ব’-এর মাধ্যমে নির্বাচিত হন। চারটি বিভাগে ৩০০-এরও বেশি প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বের পর আন্তর্জাতিক দল নির্বাচন ক্যাম্পের মাধ্যমে চূড়ান্ত এই দলটি গঠন করা হয়েছিল।
এ বছরের প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিল “RoboBuild: Engineering Sustainable Cities”, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ রোবটিক্স উদ্ভাবকরা নিজেদের উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রকৌশল সক্ষমতা তুলে ধরেন।
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