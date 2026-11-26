ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬৬ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে মোহাম্মদপুর থানায় ২৩ জন, আদাবর থানায় ৩ জন,শেরেবাংলা নগর থানায় ৬ জন, তেজগাঁও থানায় ২১ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইসলাম শেখইল্লু (৩২), মো. তানভীর (২৩),মো. সাব্বির হোসেন (২৪), মাসুম ওরফে ঘাড়তেড়া মাসুম (৩৬), মো. নুরে আলম (৩০),মীর হোসেন সুমন (২৫), মো. আলতাফ হোসেন (৫০),মো. বিজয় (২৫),মো. আ. হাকিম (৩০),মো. মিরাজুল হক আবির (২৫), মো. আলী ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. লিটন ( বয়স উল্লেখ নাই),আ. হাফিজ (৫৪),মো. হিমালয় মন্ডল (২৮), মো. শহিদুল ইসলাম (৩৪),মো. মনির হোসেন (৪৫),মো. রাকিব হোসেন (২১),মো. আজিজুল ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. সোহেল মিয়া ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. শাওন মিয়া আকাশ (২৪),মো. শাহরুখ হক জিতু (২৮) ও মো. রাজ (২৮)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আমিনুল ইসলাম (৩৩),মো. শাহজাহান আলী (৪৫) ও মোহাম্মাদ আলী (৪৫)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রইচ উদ্দিন (৫০), মো. হিমেল (২৪), মো. গোলাপ (২২), জহির (২৫), রোজা (২৬) ও মো. জুয়েল রানা (২৮)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইরফান হোসেন হৃদয় (৩১), মো. সীমান্ত্র (২৬),মো. শাহীন মিয়া (২৮), মো. রম্নবেল (২৮),মো. রবিউল (২৮), মো. শহিদুল ইসলাম (৩০),মাহিদ হোসেন মাইদুল (২৬), মো.রিফাত (২০),মো. ফারুক হোসেন (৩৬), মো.নয়ন (৩৭),মো. আদনান (২০), হৃদয় হাওলাদার (২৪), মো. মিলন হোসেন (২২), আরাফাত হোসেন অনিক (১৯), নিরব (১৯), মো. হাসান (১৯),মিন্টু মিয়া (৩৫),কোকিল (২৬),মো. আ. জলিল (২৮), মো. মিজান (৪৫) ও মো. আনোয়ার হোসেন ওরফে টোকাই আনোয়ার (৪১)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ইয়াছিন (২৬),মোছা. নিলুফা বেগম (৬৫),মো. মারুফ রব্বানী (৩০),মো. মেহেদী হাসান (২২),মো. আকাশ হোসেন (২৫),আ. রহমান (৩০) ও মুনতাসির হক রাফি (২৪)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শাহাদাত হোসেন (৩৫), মো. সাগর খাঁন ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. ইদুল মন্ডল (২৬),মো. শাকিল শেখ (২০),আবু হানিফ (৪০) ও আকাশ (১৯)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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