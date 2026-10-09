নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন নাভি পিল্লে

আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠা ও শান্তি প্রসারে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া নাভানেথেম ‘নাভি’ পিল্লে। শুক্রবার নরওয়ের রাজধানী অসলোতে নোবেল কমিটি তাঁর নাম ঘোষণা করে।
৮৫ বছর বয়সী পিল্লে জাতিসংঘের সাবেক মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সাবেক বিচারক। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়র্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস বলেন, শান্তি ও আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য পিল্লেকে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।
এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মোট ২৮৭ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম মনোনীত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিশেষজ্ঞদের মতে, নোবেল কমিটি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের প্রসার এবং এসব লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীরব ও ধারাবাহিক অবদানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।
গত বছর দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবদানের জন্য দেশটির বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।
এদিকে চলতি সপ্তাহের শুরুতে এ বছরের চিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার সাহিত্যে নোবেল পান কানাডার কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক অ্যান কারসন। ধ্রুপদি ও আধুনিক সাহিত্যের মেলবন্ধন এবং কবিতা ও গদ্যের প্রচলিত সীমানা ভেঙে দেওয়া তাঁর সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
এ বছর নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি ২০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা, যা প্রায় ১২ লাখ মার্কিন ডলারের সমান (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১৪ কোটি ৭৫ লাখ থেকে ১৪ কোটি ৮০ লাখ টাকার সমান (সোর্স: জেমিনি))। একক ব্যক্তি, একাধিক পুরস্কারজয়ী বা কোনো প্রতিষ্ঠান, সবার ক্ষেত্রেই অর্থের পরিমাণ একই।
২০২৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারের ১২৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। ১৯০১ সালে এ পুরস্কার চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১১২ জন ব্যক্তি ও ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। রেডক্রস তিনবার এবং জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা দুবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে।
সূত্র: ফ্রান্স ২৪ ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)
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