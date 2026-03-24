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/ বরিশাল, সর্বশেষ

ঝালকাঠিতে বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ৭ লাখ টাকা ডাকাতি, গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৬৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৬

ঝালকাঠির রাজাপুরে এক বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ৭ লাখ টাকা ও মুঠোফোন ডাকাতির ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-৮।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন– আফজাল হোসেন (৫০), লিটন হাওলাদার (৩০), আবুল কালাম (৩৮), চান মিয়া (২৯) ও মামুন হাওলাদার (২৪)।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১ লাখ ৯ হাজার ৫৫১ টাকা ও চারটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার এসআরবি-৮, বরিশালের সহকারী পুলিশ সুপার ও মিডিয়া কর্মকর্তা সাথী আক্তার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ অক্টোবর রাত পৌনে ১০টার দিকে রাজাপুর উপজেলার বারাকপুর এলাকায় বিকাশ ব্যবসায়ী সুমন হোসেনের পথরোধ করেন দেশীয় অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা। তাঁকে ধারালো রামদা ও লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে গুরুতর জখম করা হয়। পরে তাঁর ব্যাগে থাকা বিকাশের ৭ লাখ টাকা ও ব্যবহৃত মুঠোফোন নিয়ে পালিয়ে যান দুর্বৃত্তরা।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী রাজাপুর থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে এসআরবি-৮-এর একটি দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে।
তাঁদের মধ্যে লিটন হাওলাদারকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।


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