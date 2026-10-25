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তাড়াশ প্রেসক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সাব্বির সভাপতি ছানোয়ার সম্পাদক

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি / ৭৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ তাড়াশ প্রেসক্লাবের দি বার্ষিকী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে প্রেসক্লাবে কার্যালয়ে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক সাব্বির আহম্মেদ, দৈনিক আমাদের সময় ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এম ছানোয়ার হোসেন সাজু দৈনিক নতুন দিন।

এছাড়াও সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম দৈনিক দিনকাল, আলহাজ্ব আলী রনি বিজয় টিভি, মহসীন আলী দৈনিক সকালের সময়, আব্দুল লতিফ দৈনিক মুক্ত খবর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুকুর মির্জা দৈনিক যমুনা প্রবাহ, আশরাফুল ইসলাম রনি দৈনিক খোলা কাগজ, সোহেল রানা সোহাগ আনন্দ টেলিভিশন, সাংগঠনিক সম্পাদ আজাদ আলী দৈনিক এশিয়া, কোষাধক্ষ আলাউদ্দিন দৈনিক বাংলা বাজার, দপ্তর সম্পাদক আলি আক্কাস দৈনিক তৃতীয় মাত্রা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মহররম আলী দি বিজনেস পোস্ট, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শাজাহান আলী দৈনিক সংগ্রাম, ক্রীড়া সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া উজ্জ্বল দৈনিক চলনবিলের আলো,
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