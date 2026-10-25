রবিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৬, ০২:১৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই, কেন আমার ওপর হামলা হলো: টাইগার শ্রফ আরও কমলো স্বর্ণের দাম নাটোরে নয় হাজার ৫২৩ আখচাষিকে চার কোটি ১৯ লাখ টাকা প্রণোদনা প্রদান নির্বাচনের তিন দিন আগে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট চালু ডিএমপির অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৯৮ হেবরনে ইসরায়েলের অভিযানে ঘরছাড়া ২০০ পরিবার, কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ চেলসির মাঠে টটেনহ্যামের ঐতিহাসিক জয় সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও সংবাদমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদে তুরস্কে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ আগস্টে ইইউতে বাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানি ১২.৭১ শতাংশ বেড়েছে
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও সংবাদমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদে তুরস্কে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

অনলাইন ডেস্ক: / ৪৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি।

তুরস্কে সাংবাদিকদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ, গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া এবং সাংবাদিকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজধানী আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলে বিক্ষোভ করেছেন হাজারো মানুষ। শনিবারের (২৪ অক্টোবর) এসব কর্মসূচিতে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ইস্তাম্বুলের এশীয় অংশে বিক্ষোভকারীরা কারাবন্দি সাংবাদিকদের ছবি হাতে নিয়ে মিছিল করেন। এ সময় তারা ‘আমাদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না, অনেক হয়েছে’ এবং ‘চাপের কাছে আমরা মাথা নত করব না’ এসব স্লোগান দেন তারা।

২০১৬ সালে তুরস্কে একটি ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থান হয়। এরপর থেকেই দেশটিতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে মামলা দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনলাইনে তথ্য ও মতপ্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছে।

মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর চাপ আরও বেড়েছে। তুরস্কের সাংবাদিক ইউনিয়ন জানিয়েছে, গত দুই মাসে ১১ জন সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

পুলিশের হিসাবে, ইস্তাম্বুলের বিক্ষোভে অন্তত তিন হাজার মানুষ অংশ নেন। আঙ্কারাতেও অন্তত তিন হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হন।

দুই মাসে ১১ সাংবাদিক কারাগারে:

তুরস্কের সাংবাদিক ইউনিয়নের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই মাসে দেশটিতে ১১ জন সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম।

চলতি মাসের শুরুতে তুরস্কের সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয় সংবাদ চ্যানেল ‘হাল্ক টিভি’তে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেখানে সরকার নিযুক্ত প্রশাসক বসানো হয়। অধিকারকর্মীদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

তুরস্কের সাংবাদিক ইউনিয়নের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই মাসে দেশটিতে ১১ জন সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম।

চলতি মাসের শুরুতে তুরস্কের সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয় সংবাদ চ্যানেল ‘হাল্ক টিভি’তে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেখানে সরকার নিযুক্ত প্রশাসক বসানো হয়। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ও তার সরকারের সমালোচক হিসেবে পরিচিত গণমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে নেওয়া ধারাবাহিক পদক্ষেপের সর্বশেষ ঘটনা এটি।

এর আগে দেশটির জনপ্রিয় ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম ‘টি২৪’-এর ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ এর কারণ হিসেবে ‘এলজিবিটি প্রচারণার’ কথা উল্লেখ করে।

‘সমাজকে ভয় দেখাতে চায় সরকার’

ইস্তাম্বুলের বিক্ষোভ শেষে প্রবীণ সাংবাদিক জাফের আরাপকারলি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, এই সমাবেশ শুধু সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নয়। সাংবাদিক ও স্বাধীন গণমাধ্যমের মাধ্যমে তথ্য ও সংবাদ পাওয়ার যে অধিকার সমাজের রয়েছে, সেটি রক্ষারও আন্দোলন।

দৈনিক ‘বিরগুন’-এর এই কলাম লেখক নিজেও কয়েকটি মামলার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর মতে, গণমাধ্যমের ওপর চাপ যত বাড়বে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও দৃঢ়তাও তত বাড়াতে হবে।

আরাপকারলি বলেন, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার, গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া, সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে শাসকগোষ্ঠী সমাজকে ভয় দেখাতে, নীরব করতে ও আতঙ্কিত করতে চায়। তিনি বলেন, এমনটা হতে দেওয়া হবে না। এত দিনও তাঁরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং এখন আরও বড় পরিসরে সেই দৃঢ়তা দেখানোর সময় এসেছে বলে তিনি মনে করেন।

তুরস্কের সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি গোকহান দুরমুশ বলেন, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। সাম্প্রতিক বিধিনিষেধ, প্রবেশাধিকারে বাধা এবং প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয় টেলিভিশন, সংবাদ চ্যানেল ও গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, যেখানে সবকিছু একরকম হয়ে যাবে—একটি কণ্ঠস্বর, সংবাদের একটি উৎস এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত একটি ব্যবস্থা।

‘আমাদের কাজ করতে দিন’

আঙ্কারার বিক্ষোভকারীরা সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে এবং কারাবন্দি সাংবাদিকদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন।

বন্ধ করে দেওয়া সংবাদমাধ্যম টি২৪-এর সাংবাদিক গোকচের তাহিনচিওগলু এএফপিকে বলেন, সাংবাদিকদের একত্র হয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার রক্ষার জন্যও এই বিক্ষোভ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, সাংবাদিকেরা একটি বার্তা দিতে চান—তারা সাংবাদিকতা করতে চান এবং স্বাধীনভাবে সেই কাজ করার সুযোগ চান।

তুরস্কের সরকার বারবার দাবি করেছে, সাংবাদিকতার কাজ করার কারণে কোনো সাংবাদিককে গ্রেপ্তার বা কারাবন্দী করা হয় না।

আঙ্কারার সমাবেশে কারাবন্দী দৈনিক ‘বিরগুন’-এর সাংবাদিক ইসমাইল আরির লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনানো হয়। আঙ্কারার উপকণ্ঠে সিনকান কারাগার থেকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লেখেন, সাংবাদিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে তাঁকে কারাগারে রাখা হয়নি। এতে তাঁর জীবনের মূল্যবান দিনগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

চিঠিতে আরি বলেন, শেষ পর্যন্ত তারা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষা করবেন। কর্তৃপক্ষকে সাংবাদিকদের কাজে হস্তক্ষেপ বন্ধ করে সংবিধান মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

চলতি মাসে আরিকে গ্রেফতার করা হয়। সাত মাসের মধ্যে এটি ছিল তার দ্বিতীয় গ্রেপ্তারের ঘটনা। সরকারি কর্মকর্তাকে অপমান এবং জনসমক্ষে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তুরস্কের সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান এবুবেকির শাহিনের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্র: এএফপি


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

নির্বাচনের তিন দিন আগে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

হেবরনে ইসরায়েলের অভিযানে ঘরছাড়া ২০০ পরিবার, কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ

যুক্তরাষ্ট্র ‘রবিবারই’ ইরানের ওপর হামলা চালাতে পারে: ট্রাম্প

‘যুদ্ধবিরতি’র পরও গাজায় ১৪ শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা

পশ্চিম তীরের হেবরনে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

আত্মহত্যা ঠেকাতে অভিনব উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে বিশেষ ফ্যান

কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই, কেন আমার ওপর হামলা হলো: টাইগার শ্রফ

আরও কমলো স্বর্ণের দাম

নাটোরে নয় হাজার ৫২৩ আখচাষিকে চার কোটি ১৯ লাখ টাকা প্রণোদনা প্রদান

নির্বাচনের তিন দিন আগে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট চালু

ডিএমপির অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৯৮

হেবরনে ইসরায়েলের অভিযানে ঘরছাড়া ২০০ পরিবার, কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ

চেলসির মাঠে টটেনহ্যামের ঐতিহাসিক জয়

সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও সংবাদমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদে তুরস্কে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আগস্টে ইইউতে বাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানি ১২.৭১ শতাংশ বেড়েছে

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech