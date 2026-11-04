তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৭৫

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (০৩ নভেম্বর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে মোহাম্মদপুর থানায় ৩৪ জন, আদাবর থানায় ৬ জন,শেরেবাংলা নগর থানায় ৮ জন, তেজগাঁও থানায় ১৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ১ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মনির হোসেন (২২),মো. শাখাওয়াত (২০),রাকিবুল ইসলাম রাকিব (৩৫), মো. জহিরুল ইসলাম আশিক (৩২), মো. সাহাবুদ্দিন ওরফে মো. শুভ (৩২), মো. সানজু (২৫), মো. আব্দুস ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. মানিক ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. রবিন (২৭), মো. আব্দুর রহমান (২৩), মো. রাজু (২৭), মো. মোক্তার হোসেন (৪০), মো. ভুলু (২২), মো. শামীম (১৯), মো. বেল্লাল (৩৬), মো. মুরাদ (২৩), মো. মাসুদ রানা (৫০), মো. নুরুজ্জামান (২১), মো. রুবেল (৩৮), মো. আকতার হোসেন জামিল (২২), মো. সাব্বির (২০), মো. নাঈম (৩০), আ. রহিম (২২), মো. রাকিব (রাব্বি/রবিন) (২২), মো. শহিদুল ইসলাম (২২), মো. রাশেদুল হাসান (৩৮),রেজওয়ান আহমেদ কাজল (২০), মো. জাহিদ হাসান (২৪), মো. আফ্রিদি (২২), মো. আশিকুর রহমান (২৩), মো. আসাদুল্লাহ (২৮), মো. সোহাগ আহম্মেদ (২০),ফয়সাল তালুকদার (২৮) ও মো. মেহেদী হাসান (৩০)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. তানজিল (২৫), মো. শাহজালাল পাটোয়ারী ( বয়স উল্লেখ নাই),সাব্বির হোসেন (২৪), মো. মাসুদ রানা (৪৩), মো. দুলাল (৩৫) ও মো. আব্দুল মালেক (৪৮)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-সোহাগ মিয়া (২৬), মো. মানিক (৩৪),সুমন (৩৪),মো. ফয়সাল (২৭), ফয়সাল হোসেন (২৯),মো. আজাহার উদ্দিন (২৮),মো. সাগর ইসলাম (২৭) ও মো. জনি হাসান (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মজনু মিয়া (২৬),মো. সাঈদ হাসান রানা (২৭), সুমন (৩৬), মানিক হোসেন মোল্যা (৩৫),মো. ইয়াসিন হোসেন ওরফে রবিউল (২৬),মাহবুব ইসলাম (৩২), মো. সৌরভ (২০),মোছা. মুনিয়া আক্তার (২৬), মোছা. শাহিনুর বেগম (৩৪),মো. মারমফ হোসেন (১৯), মো. রমজান হোসেন (২০), রুবেল হোসেন প্রকাশ কাউয়া (৪১), মো. মাহিন হোসেন নাঈম ওরফে হৃদয় (২৭), মো. রাকিব হোসেন (২০), মো. জাহেদ হোসেন (২০), মো. বিপ্লব হোসেন (৩৪), মোছা. বৈশাখী (১৯) ও মোছা. সুমি বেগম (২৫)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোসা: রাবেয়া (২৫)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ওমর আলী (২৯), মো. ফারুক (৩৫), শফিকুল ইসলাম শুভ (২৪), মো. ফজলে রাব্বী (১৮), মীর হাজনুর তুষার (২৩), ইয়াসিন (৩০), খোরশেদ আলম (৫৫) ও মো. খোকন ( বয়স উল্লেখ নাই)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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