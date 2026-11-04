নতুন সিনেমায় চঞ্চল-তুষির সঙ্গে সিয়াম

‘হাওয়া’ ও ‘প্রেশার কুকার’সহ একাধিক সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী ও নাজিফা তুষি। এবার ‘আবার দেখা হলো’ নামের নতুন একটি সিনেমায় আবারও একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে এই জুটিকে। এর আগে ‘আন্ধার’ সিনেমাতেও একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা।
আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ‘আবার দেখা হলো’ নামের সিনেমাটি নির্মাণ করতে যাচ্ছেন পরিচালক শঙ্খ দাশগুপ্ত। সিনেমাটিতে চঞ্চল চৌধুরী ও নাজিফা তুষির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন সিয়াম আহমেদ। সিনেমা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে ছবিটি নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
জানা গেছে, চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে ঢাকার বাইরে শুরু হবে সিনেমাটির শুটিং। ছবিটি প্রযোজনা করছে ফ্রেম পার সেকেন্ড। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন নির্মাতা ও প্রযোজকেরা।
সিনেমাটিতে আরো থাকছেন নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিজরী বরকতউল্লাহ।
এ ছাড়া আরো কয়েকজন তারকার যুক্ত হওয়ার খবর শোনা যাচ্ছে। তবে তাদের চরিত্র কিংবা সিনেমায় উপস্থিতি নিয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।
অন্যদিকে নতুন কাজের বিষয়ে নাজিফা তুষি বলেন, আমার বেশ কয়েকজন নির্মাতার সঙ্গে নতুন কাজ নিয়ে কথা চলছে। তবে এই মুহূর্তে কোনো কাজ নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।
Leave a Reply