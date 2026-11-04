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সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৪৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ টেক্ট্রটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট কাজিপুর এর  ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের (৬ষ্ঠ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ও নবীন বরণ -২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৪ নভেম্বর (বুধবার) দুপুর ১২টায় টেক্ট্রটাইলের হলরুমে সিরাজগঞ্জ টেক্ট্রটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষ মোঃ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বস্ত্র অধিদপ্তর ও পাট মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (সচিব) ড. মোঃ আব্দুস সবুর। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাজি

পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহানাজ পারভীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার আল আমিন মিয়া।
সচিব আব্দুস সবুর বলেন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে বস্ত্র অধিদপ্তর একটি যুগান্তকারী মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রকৌশলীদের দক্ষ করে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেন, শিক্ষার্থীদের দেশীয় কারিকুলামে পড়াশোনা শেষ করার পর বিশ্বমানের বাস্তব ও প্রায়োগিক শিক্ষা অর্জনের জন্য অন্তত ৬ মাসের জন্য চীনে পাঠানোর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিশ্বে দক্ষ জনশক্তিতে চীন এবং জাপানের অগ্রযাত্রার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সঠিক উদ্যোগ ও দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগটি সেরা স্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে।


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