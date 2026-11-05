নওগাঁর ধামইরহাটে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত ১
নওগাঁ প্রতিনিধি :
/ ৩৭
বার দেখা হয়েছে
আপডেট :
বৃহস্পতিবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৬
শেয়ার করুন
নওগাঁর ধামইরহাটে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইমন (২২) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার বেলঘরিয়া গ্রামের আব্দুর রহিমের একমাত্র পুত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ফার্শিপাড়া মিনি স্টেডিয়ামের সামনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলচালক ইমন ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয় লোকজন তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ধামইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
একমাত্র সন্তানের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে নিহতের পরিবার ও পুরো এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
Leave a Reply