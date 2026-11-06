শুক্রবার, ০৬ নভেম্বর ২০২৬, ০২:২৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা রাশিয়ার কাছ থেকে ৯০ ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার পাচ্ছে ইরান এক দশকে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে দ্বিগুণ কুমিল্লায় কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থী মৃত্যু, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় সভা ৯ নভেম্বর নির্বাচনে বড় হার, স্বপদেই থাকছেন মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী? চলতি বছরের শেষেই স্কুলশিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে রাশিয়ার হয়ে গোয়েন্দা-অস্ত্র সরবরাহ, পোল্যান্ডে গ্রেফতার ৬ রাগ সংবরণ : মুমিনের প্রকৃত শক্তির পরিচয় টেকনাফে মানবপাচারকারী চক্রের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর গোলাগুলি, সেনাসদস্য আহত
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থী মৃত্যু, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা

কুমিল্লা প্রতিনিধি : / ৫৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৬

চট্টগ্রামে কর্মরত ভারতীয় হাইকমিশনারের সেকেন্ড সেক্রেটারি (কনস্যুলার ও শিক্ষা) মৃন্ময় কুমার সিং (এম কে সিং)  বৃহস্পতিবার বিকেলে কুমিল্লার ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে আসেন। এ সময় তিনি জম্মু-কাশ্মীরের মেডিকেল শিক্ষার্থী আদনান আলতাফের মা নিঘাত বেগমকে সান্ত্বনা দেন।

একই সঙ্গে ভারতের জম্মু-কাশ্মীর, মেঘালয়, মহারাষ্ট্র, কেরেলা, আসাম, মনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাটের যেসব শিক্ষার্থী ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে পড়ে তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

তিনি শিক্ষার্থী, কলেজ অধ্যক্ষ, কলেজের পরিচালক ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তিনি আলাদাভাবে ভারতের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস ঘুরে দেখেন। যে হোটেলে আদনান সোমবার রাতে ভাত খেয়েছেন, সেই হোটেলে গিয়ে মালিক ও কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পশ্চিম সিং গ্রামের যে পুকুরে আদনান আলতাফের লাশ পাওয়া গেছে সেখানে যান। পরিদর্শন শেষে তিনি নিঘাত বেগমের সঙ্গে কথা বলেন। তাকে সান্ত্বনা দেন। যত দ্রুত সম্ভব লাশ দেশে পাঠানোর কথা জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ মো. সেলিম, পরিচালক অধ্যাপক ডা. খোরশেদ আলম কলেজের অধ্যক্ষ মো. জাকিরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ পিযুষ কর্মকার ও বুড়িচং থানার ওসি মো. লুৎফুর রহমান।

জানতে চাইলে মৃন্ময় কুমার সিং বলেন, আমি মূলত এসেছি ভারতের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে। তাদের পাশে ভারত সরকার আছে, এটা জানাতে। ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে। এই প্রতিষ্ঠান আমার দেশের শিক্ষার্থীদের বিষয়ে খুবই যত্নবান। তবুও এই মৃত্যু কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আদনান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ থেকে এবার তৃতীয়বর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। গত বুধবার সকালে তার লাশ পাওয়া যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার পশ্চিম সিং এলাকার একটি পুকুরে। আদনান আলতাফ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

​আর্টিলারি সম্মেলনে সেনাপ্রধান: আধুনিক প্রযুক্তির ওপর জোর

কুমিল্লায় সাঁড়াশি অভিযানে আটক ২৯৯ জন

নিখোঁজের ২ দিন পর জলাশয়ে মিলল ভারতীয় মেডিকেল শিক্ষার্থী মরদেহ

সোনাইমুড়ী প্রেসক্লাবের আজীবন সদস্য হলেন এস কে গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ কামাল হোসেন

হেলমেট পরে এসে দোকানে বসে থাকা বৃদ্ধকে গুলি

টেকনাফের শাহপরীতে কোস্ট গার্ডের অভিযান, ৫০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

রাশিয়ার কাছ থেকে ৯০ ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার পাচ্ছে ইরান

এক দশকে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে দ্বিগুণ

কুমিল্লায় কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থী মৃত্যু, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা

গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় সভা ৯ নভেম্বর

নির্বাচনে বড় হার, স্বপদেই থাকছেন মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী?

চলতি বছরের শেষেই স্কুলশিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে

রাশিয়ার হয়ে গোয়েন্দা-অস্ত্র সরবরাহ, পোল্যান্ডে গ্রেফতার ৬

রাগ সংবরণ : মুমিনের প্রকৃত শক্তির পরিচয়

টেকনাফে মানবপাচারকারী চক্রের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর গোলাগুলি, সেনাসদস্য আহত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech