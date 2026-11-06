শুক্রবার, ০৬ নভেম্বর ২০২৬, ০২:২৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা রাশিয়ার কাছ থেকে ৯০ ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার পাচ্ছে ইরান এক দশকে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে দ্বিগুণ কুমিল্লায় কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থী মৃত্যু, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় সভা ৯ নভেম্বর নির্বাচনে বড় হার, স্বপদেই থাকছেন মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী? চলতি বছরের শেষেই স্কুলশিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে রাশিয়ার হয়ে গোয়েন্দা-অস্ত্র সরবরাহ, পোল্যান্ডে গ্রেফতার ৬ রাগ সংবরণ : মুমিনের প্রকৃত শক্তির পরিচয় টেকনাফে মানবপাচারকারী চক্রের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর গোলাগুলি, সেনাসদস্য আহত
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ শিক্ষা

চলতি বছরের শেষেই স্কুলশিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে

অনলাইন ডেস্ক: / ৫৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৬
-প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার গিয়াস উদ্দিন রিমন (ছবি: সংগৃহীত)

বছরের শুরুতে নয়, বরং চলতি বছরের শেষেই দেশের শতভাগ স্কুলশিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার গিয়াস উদ্দিন রিমন। গতকাল বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পশিহারার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা জানান।

ঢাকা মহানগর ও পূর্বাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেখতে তিনি ওই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন এবং এ সময় তিনি উল্লেখ করেন যে নতুন পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত হচ্ছে ‘খেলাধুলা’ এবং ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতি’ নামে দুটি নতুন বই। নতুন এই বইগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করাতে এবং শিক্ষার মান যাচাই করতে দেশের বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার গিয়াস উদ্দিন রিমন। পরিদর্শনের অংশ হিসেবেই তিনি হঠাৎ রূপগঞ্জের পশিহারার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে খুদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নতুন বইগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেন।

‘খেলাধুলা’ বইটিতে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, সাঁতার, দাবা এবং মার্শাল আর্টের মতো আটটি প্রধান শৃঙ্খলা ও শরীরচর্চার মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার নিয়মকানুনের পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসা ও মানসিক প্রশান্তির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে। অন্যদিকে ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতি’ বইটি সাজানো হয়েছে দেশের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বইটিতে সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে ছেলেমেয়েরা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে এবং তাদের সঠিক মানবিক বিকাশ ঘটে।

শতভাগ শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই পৌঁছানোর সময় প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার গিয়াস উদ্দিন রিমন স্পষ্ট করে বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি ১০০ ভাগ বই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। পহেলা জানুয়ারির জন্য অপেক্ষা না করে, ডিসেম্বরের শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা যেদিন স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল নিতে আসবে, সেদিনই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বইগুলো তুলে দেওয়া হবে। একটি সুস্থ, সংস্কৃতিমনা ও মেধাবী জাতি গঠনে নতুন পাঠ্যবইগুলো একটি কার্যকর মাইলফলক হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

এইচএসসির সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার আবেদন শুরু আজ, যেভাবে করবেন

এইচএসসি সম্পূরক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন যারা

শরীয়তপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি

এইচএসসি সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন যারা

অনুমতি ছাড়া চবিতে ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ

শিক্ষাক্রমে যুক্ত হচ্ছে ৪ বই, থাকছে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

রাশিয়ার কাছ থেকে ৯০ ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার পাচ্ছে ইরান

এক দশকে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে দ্বিগুণ

কুমিল্লায় কাশ্মীরি মেডিকেল শিক্ষার্থী মৃত্যু, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা

গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় সভা ৯ নভেম্বর

নির্বাচনে বড় হার, স্বপদেই থাকছেন মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী?

চলতি বছরের শেষেই স্কুলশিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে

রাশিয়ার হয়ে গোয়েন্দা-অস্ত্র সরবরাহ, পোল্যান্ডে গ্রেফতার ৬

রাগ সংবরণ : মুমিনের প্রকৃত শক্তির পরিচয়

টেকনাফে মানবপাচারকারী চক্রের সঙ্গে যৌথ বাহিনীর গোলাগুলি, সেনাসদস্য আহত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech