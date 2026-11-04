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শেরপুরের মির্জাপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের ২৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি : / ৭৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মির্জাপুর ইউনিয়ন শাখার ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গত সোমবার শেরপুর উপজেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আহসান হাবিব আরমান, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রাফি আল-আমিন ও সদস্য সচিব মো. শাহাদত হোসেন স্বাক্ষরিত অনুমোদনপত্রে নতুন কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।
অনুমোদিত কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন নাফি সরকার, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক এম. রবিউল ইসলাম রিফাত এবং সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মাশরাফি ইসলাম।

এ ছাড়া কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক পদে রয়েছেন রাজু আহমেদ, সামনান রাফি, মানসুর রহমান, আতিকুর ইসলাম আতিক, মেহেদী হাসান মুন্না, শিশির আহমেদ সুমন, সজিব তালুকদার, আব্দুল্লাহ আল নিয়ন, মুরছালিন আহমেদ, সিয়াম মাহমুদ, রাতুল তালুকদার, ফরহাদ আলী, মেহেদী হাসান ও নিরব হোসেন।

কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন আরমান হোসেন, মিশকাত হাসান, রাব্বি হাসান, ফারুক হাসান, ইকবাল হাসান সৌরভ ও সুমান হাসান।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, তৃণমূল পর্যায়ে ছাত্রদলের সাংগঠনিক ভিত্তি সুসংহত করা, নতুন নেতৃত্ব তৈরি, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং দলীয় কর্মসূচি আরও গতিশীল করার লক্ষ্যেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
নতুন কমিটি অনুমোদনের মধ্য দিয়ে মির্জাপুর ইউনিয়নে ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করছেন সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীরা। একই সঙ্গে সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে নবগঠিত কমিটির নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।


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