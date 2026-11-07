শনিবার, ০৭ নভেম্বর ২০২৬, ০৭:১৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
বালু বিষয়ে রুল ও ইনজাংশন : জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এ্যাডভোকেট সার্টিফিকেট জমা এনায়েতপুরে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত  জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে দেশজুড়ে আনসার-ভিডিপির কর্মসূচি তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৮২ ৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার দিন: প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয়করণ বিবেচনায় ১৭ স্কুল-কলেজ, তথ্য চেয়েছে সরকার গুজব ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলাম রাজধানীতে গাড়ির যন্ত্রাংশ চোর চক্রের চার সদস্য গ্রেফতার নওগাঁয় একটি ক্লিনিকে ২টি জমজ সন্তান জন্ম নিলেও ১টি সন্তান উধাও
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

এনায়েতপুরে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত 

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৭১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৬


‎সিরাজগঞ্জ এনায়েতপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‎শনিবার (৭ই নভেম্বর) সকালে এনায়েতপুর হাট চত্বর আমতলায় থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ রওশন আলী মন্টু সরকারের সভাপতিত্বে ও যুগ্নআহ্বায়ক আব্দুস সালাম ও আবু সালেহ আহম্মদ জামিলের সঞ্চালনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

‎এ সময় বক্তব্য রাখেন, এনায়েতপুর থানা বিএনপি’র যুগ্নআহ্বায়ক বিজয় আহম্মেদ,এনায়েতপুর থানা যুবদলের সদস্যসচিব সাইদুল ইসলাম রাজ,এনায়েতপুর থানা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শাহরিয়ার ইমন, সদস্যসচিব আহম্মেদ আলী,এনায়েতপুর থানা কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হাসান, এনায়েতপুর থানা তাঁতীদলের সভাপতি আনছার আলী বেপারি, খুকনি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলহাজ্ব গোলাম হোসেন গোলাফ, সদস্যসচিব আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম,সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক মিজানুর রহমান মজনু, জালালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক অসমানগনি,যুগ্নআহ্বায়ক আঃ রশিদ সরকার, এনায়েতপুর থানা ছাত্রদলের, সদস্য সচিব ইমতিয়াজ হাসান মোল্লা, যুগ্নআহ্বায়ক আরমান হোসেন প্রমুখ।

এদিকে শুরুর দিকে খুকনি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্নআহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম সরকার একটি মিছিল নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেয়।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

বালু বিষয়ে রুল ও ইনজাংশন : জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এ্যাডভোকেট সার্টিফিকেট জমা

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে দেশজুড়ে আনসার-ভিডিপির কর্মসূচি

তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৮২

৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার দিন: প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

রাজধানীতে গাড়ির যন্ত্রাংশ চোর চক্রের চার সদস্য গ্রেফতার

বালু বিষয়ে রুল ও ইনজাংশন : জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এ্যাডভোকেট সার্টিফিকেট জমা

এনায়েতপুরে বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত 

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে দেশজুড়ে আনসার-ভিডিপির কর্মসূচি

তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৮২

৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার দিন: প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

জাতীয়করণ বিবেচনায় ১৭ স্কুল-কলেজ, তথ্য চেয়েছে সরকার

গুজব ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলাম

রাজধানীতে গাড়ির যন্ত্রাংশ চোর চক্রের চার সদস্য গ্রেফতার

নওগাঁয় একটি ক্লিনিকে ২টি জমজ সন্তান জন্ম নিলেও ১টি সন্তান উধাও

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech