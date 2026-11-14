আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের যুদ্ধাপরাধের তদন্ত বন্ধ করল আইসিসি অনলাইন ডেস্ক

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের তদন্ত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।
একই সঙ্গে ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর গোষ্ঠীটির কর্মকাণ্ডের ওপর তদন্তে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালতের বিচারকেরা।
শুক্রবার প্রকাশিত আদালতের নথি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, তদন্ত পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৌঁসুলির দফতর ‘উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতার’ মুখে পড়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসের হেগভিত্তিক আইসিসির মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধের প্রেক্ষাপটে এ সিদ্ধান্ত এল। মার্কিন কর্মীদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ঘটনায় ওয়াশিংটন আইসিসির বর্তমান ও সাবেক ১৩ কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।
এ সিদ্ধান্তের ফলে ২০২১ সাল থেকে কার্যত স্থবির হয়ে থাকা মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে তদন্তের পাশাপাশি খোরাসান প্রদেশভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের (আইএসকেপি) বিরুদ্ধে তদন্তও বন্ধ হচ্ছে। তবে কৌঁসুলির দফতর জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত অক্টোবরে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনওভাবেই মার্কিন নাগরিকদের আইসিসির বিচারের মুখোমুখি হতে দেবেন না। তিনি আদালতটিকে ‘ইট খুলে’ ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখারও হুঁশিয়ারি দেন।
উল্লেখ্য, ২০২০ সালে আফগানিস্তানে আইসিসির তদন্ত শুরু হয়। ২০০২ সাল থেকে আফগান সরকারি বাহিনী, তালেবান, মার্কিন সেনা ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২১ সালে তৎকালীন প্রধান কৌঁসুলি করিম খান প্রমাণ সংগ্রহের জটিলতার কথা উল্লেখ করে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তকে অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে সরিয়ে দেন। গত বছর তালেবান নেতাদের বিরুদ্ধে চারটি গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করে আদালত।
যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির সদস্য নয় এবং আদালতের এখতিয়ারও স্বীকার করে না। সূত্র: আল-জাজিরা
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