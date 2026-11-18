ম্যাচের নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ। স্কোরবোর্ডে ২-২ সমতা। এমন উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করে নরওয়েকে অবিশ্বাস্য জয় এনে দিলেন আর্লিং হালান্ড। তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলে ডেনমার্ককে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে উয়েফা নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে নরওয়ে।
মঙ্গলবার রাতে ডেনমার্কের মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচের শুরুটা ছিল স্বাগতিকদের দাপটে। মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ডেনমার্ক। ১১তম মিনিটে রাসমুস হয়লুন্দের গোলে এগিয়ে যায় দলটি। এরপর ১৪তম মিনিটে অধিনায়ক পিয়েরে-এমিল হয়বিয়ের্গের হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়।
দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও লড়াই থেকে ছিটকে যায়নি নরওয়ে। ৩৭তম মিনিটে গোলরক্ষকের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মার্টিন ওডেগার্ডের সহায়তায় ব্যবধান কমান হলান্ড। ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা স্ট্রাইকার কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে নরওয়েকে ম্যাচে ফেরান।
দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে নরওয়ে। ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে আন্দ্রেয়াস শেলডেরুপের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে ফিরতি বলে জাল খুঁজে নেন অধিনায়ক ওডেগার্ড। তাঁর গোলে ২-২ সমতায় ফেরে সফরকারীরা।
ডেনমার্কের জন্য ড্র-ই ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায় ম্যাচের চিত্র। যোগ করা সময়ে নিজেদের পেনাল্টি বক্সে হাত দিয়ে বল আটকান জোয়াকিম অ্যান্ডারসেন। ভিএআরের সহায়তায় পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি।
গুরুত্বপূর্ণ সেই স্পট কিক থেকে গোল করতে কোনো ভুল করেননি হলান্ড। তাঁর নিখুঁত শটে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় নরওয়ে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দলটি।
এই জয়ের ফলে উয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপ এ৪ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে নরওয়ে।
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