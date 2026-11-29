ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পুরাতন ভবনে পুরোনো ও ব্যবহারের অনুপযোগী দুটি প্যাসেঞ্জার লিফট প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে নতুন দুটি লিফট স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।
রবিবার বিকালে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পুরাতন ভবনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি।
নতুন লিফট দুটি স্থাপন করা হলে আদালত ভবনে বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, বিচারক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবার যাতায়াত আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন হবে।
প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি লিফটের ধারণক্ষমতা ১ হাজার কেজি এবং গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ দশমিক ৫ মিটার। প্রতিটি লিফটে ছয়টি স্টপেজ থাকবে। লিফট দুটি ইতালির তৈরি ‘Movi’ ব্র্যান্ডের।
গণপূর্ত ইএম বিভাগ-৩, ঢাকা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কার্যাদেশের মূল্য ২ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে লিফট দুটি প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে এবং অতি শিগগিরই এগুলোর স্থাপনকাজ শুরু হবে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা, ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ রফিকুল ইসলাম, আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এসএম এরশাদুল আলমসহ ঢাকায় কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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