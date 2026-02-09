সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:০৫ অপরাহ্ন
চট্টগ্রামে নির্বাচনী বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক

আপডেট : সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬




ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী চট্টগ্রাম-৬ এবং চট্টগ্রাম-২ আসনের নির্বাচনী বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও দায়িত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পর্কে খতিয়ে দেখেন।

বিজিবি মহাপরিচালক গতকাল চট্টগ্রাম-৬ আসনের রাউজান সালামত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম-২ আসনের ফটিকছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে স্থাপিত বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বেইজ ক্যাম্পে দায়িত্বে থাকা বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনের পর মহাপরিচালক চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, “বিজিবি একটি পেশাদার, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বাহিনী হিসেবে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভোটারগণ যেন নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও শঙ্কামুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে বিজিবি অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় করবে।”

মহাপরিচালকের পরিদর্শনকালে বিজিবি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম রিজিয়ন কমান্ডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


