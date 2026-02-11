বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:১১ অপরাহ্ন
কেমন থাকবে ভোটের দিনের আবহাওয়া

বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। গুরুত্বপূর্ণ এদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে, এমন প্রশ্ন অনেকের। আবহাওয়া অধিদফতর বলছে, ১২ ফেব্রুয়ারি আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। হবে না বৃষ্টি।

আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির সই করা এক পূর্ভাবাস বিজ্ঞপ্তিতে আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

ভোটের দিনের পূর্ভাবাসের কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

এদিকে, গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে। সময়টিতে ১০ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফে, ৩২ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস।


