পাক-ভারত মহারণ, গাঙ্গুলীর চোখে ফেভারিট কে?

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের লড়াই মানেই বাড়তি উত্তেজনা, বাড়তি চাপ। আসন্ন ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় বিশ্বকাপের গ্রুপ ‘এ’-এর বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচ ঘিরে ইতোমধ্যেই উত্তাপ ছড়িয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। এই মহারণের আগে ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তার চোখে ফেভারিট ভারতই।
গাঙ্গুলীর মতে, এটি শুধু একটি ম্যাচ নয়, বরং “এটি বিশ্বকাপের বড় লড়াইয়ের ম্যাচ”। তার বিশ্বাস, পাকিস্তানের জন্য ভারতকে হারানো মোটেও সহজ হবে না। বর্তমান ভারতীয় দলের ভারসাম্য, শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ এবং কার্যকর বোলিং আক্রমণ সব মিলিয়ে দলটি এগিয়েই থাকবে। তবে মাঠের লড়াই সব কিছু বলে দেবে।
তিনি বলেন, ভারতের স্কোয়াডে অভিজ্ঞতা ও তরুণ শক্তির মিশেল রয়েছে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে দলটি আত্মবিশ্বাসী। বিশেষ করে সূর্যকুমারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং জাসপ্রিত বুমরাহর নিখুঁত ডেথ বোলিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে যে কোনো সময়। গাঙ্গুলীর পছন্দের তালিকায় আরও আছেন অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষান- যারা ম্যাচে গতি ও স্থিতি দুটোই যোগ করতে সক্ষম।
বিশ্বকাপের শুরুটা ভারতের জন্য ইতিবাচকই হয়েছে। প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২৯ রানে হারিয়েছে তারা। সেই ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবের অপরাজিত ৮৪ রানের ইনিংস ছিল জয়ের প্রধান ভিত্তি, যা দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
তবে গাঙ্গুলী সতর্কও করেছেন-এই আসরে কোনো দলকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড কিংবা নেপাল-সব দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলছে বলে মত তার।
সবকিছু মিলিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারির ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ এখন সময়ের অপেক্ষা। ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন কলম্বোর দিকেই।
Leave a Reply