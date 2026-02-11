বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৬:০৩ অপরাহ্ন
জাল ভোট, ব্যালট ছিনতাইকারীরাই ঝুঁকিতে থাকবে : র‍্যাব ডিজি অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি:পুলিশ সদরদপ্তরের কন্ট্রোল রুম ও দুই থানা পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নির্বাচনী বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শনে বিজিবি মহাপরিচালক, নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ সিংড়ায় ১১৮ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ, মালামাল প্রেরণ নির্বাচনে ২,০৯৮ নির্বাহী ও ৬৫৭ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ পাক-ভারত মহারণ, গাঙ্গুলীর চোখে ফেভারিট কে? ভোট উপলক্ষে আজও বাড়িমুখো মানুষ, নেই ভোগান্তি পূর্বাচল নীলা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই ৫ দোকান কেমন থাকবে ভোটের দিনের আবহাওয়া আসছে সূর্যগ্রহণ : কোথায় দেখা যাবে, কোথায় যাবে না
অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি:পুলিশ সদরদপ্তরের কন্ট্রোল রুম ও দুই থানা পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ সদরদপ্তরে অপারেশন কন্ট্রোল রুম এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) নিউমার্কেট ও মোহাম্মদপুর থানা পরিদর্শন করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)।

বুধবার(১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে তিনি এসব স্থান পরিদর্শন করেন।

পুলিশ সদরদপ্তরের অপারেশন কন্ট্রোল রুমে গিয়ে উপদেষ্টা সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে নেওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তিনি পুলিশ সদস্যদের ব্যবহৃত বডি ওয়ার্ন ক্যামেরার কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমসহ অতিরিক্ত আইজিপিরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নিউমার্কেট ও মোহাম্মদপুর থানা পরিদর্শনকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, কোনো ভোটকেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জাল ভোট প্রদানসহ কোনো ধরনের অনিয়মের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিদর্শন শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা রাজধানীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কেন্দ্রেও যান। সেখান থেকে ঢাকার বিভিন্ন আসনে নির্বাচনী সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। নির্বাচনী প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তিনি সেখানেও খতিয়ে দেখেন।


