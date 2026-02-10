নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাটিকুমরুলে বাড়ছে পরিবহন চাপ

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল মহাসড়কে বেড়েছে বাড়তি পরিবহন চাপ।
মঙ্গলবার ১০ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে উত্তর বঙ্গের প্রবেশ দ্বার বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ হাটিকুমরুল হাইওয়ে মহাসড়কে বেড়েছে বাড়তি পরিবহনের চাপ।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটারদের পচ্ছন্দের পার্থীকে ভোট দিতে ঢাকা থেকে বাড়ী ফিরছেন চাকরি জিবিসহ সাধারণ ভোটাররা।
ভোটারদের সাথে কথা বলে যানা যায়,নির্বাচন কে কেন্দ্র করে সরকারি ছুটিতে তারা বাড়তি ভাড়া দিয়ে টাকা থেকে পরিবহন যোগে বাসায় ফিরছেন। তবে মহাসড়কে পচুর পরিমাণে বাড়তি পরিবহন চলাচল করার কারণে ভোগান্তি প্রহাত হচ্ছে তাদের।
বাড়তি পরিবহন চাপ ও ভোটারদের ভোগান্তির বিষয়ে যানতে চাইলে, হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেনের কাছে যানতে চাইলে তিনি বলেন,সকল অফিসার ফোর্স নির্বাচনের ডিডিটি চলে গেছে সলঙ্গা থানার হেল্প নিয়ে যানযট নিরসনের কাজ করছি।
